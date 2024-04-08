"Зашлют" работать в село: 6 популярных мифов об интернатуре 2024 года

В Украине вынесение на общественное обсуждение проекта изменений в действующее Положение об интернатуре повлекло за собой большое количество манипуляций и ложной информации. Потому эксперты развеяли популярные мифы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Студенты на госбюджете во время распределения не могут выбирать специальность

Это довольно популярный миф, возникший уже давно.

Однако на самом деле все выпускники, независимо от формы обучения, смогут самостоятельно выбрать специальность, регион и учреждение здравоохранения для прохождения интернатуры из имеющихся вакансий.

Чем выше рейтинговый балл выпускника, тем более широкие возможности выбора у него будут.

Рейтинговый балл зависит от того, как учился студент в течение 6 лет и как сдал экзамен КРОК-2.

Все будут "засланы" семейными врачами в село

Предложения по месту трудоустройства и прохождению интернатуры по выбранной специальности будут содержать все лечебные учреждения Украины, в которых есть вакантные должности.

Эксперты отметили, что никто никого не будет отправлять в "засланные", ведь каждый студент в соответствии со своим рейтингом будет самостоятельно выбирать специальность и место прохождения интернатуры.

Студенты, обучавшиеся по государственному заказу, могут отказаться от участия в распределении и принять в нем участие в следующем году.

Кроме того, если выпускнику не хватит рейтинговых баллов для выбора желаемой специальности по результатам распределения, он сможет получить ее после прохождения интернатуры путем обучения на цикле специализации.

Выбор места интернатуры связывает руки при выборе будущего места работы

Важно то, что выбор медучреждения для прохождения интернатуры не означает, что интерн проведет там все время. Обучение проходит в соответствии с программой подготовки в интернатуре.

К выпускникам 2024 года не будет применяться трехлетняя отработка после прохождения интернатуры. Также государство обеспечит каждому врачу-интерну первое место работы.

Правила распределения были другими, когда нынешние выпускники поступали на обучение

Выпускники 2024 поступали на обучение в 2018 году. С 1996 по 2021 год действовало предыдущее Положение об интернатуре и Порядок трудоустройства выпускников (с 1997 по 2022 год).

Они предусматривали право самостоятельного трудоустройства только в исключительных случаях. Действующее же Положение об интернатуре, утвержденное в 2021 году, позволяет студентам бюджетной и контрактной формы обучения участвовать в распределении на "бюджетную" интернатуру и выбрать специальность и место прохождения интернатуры из перечня, сформированного в соответствии с кадровыми потребностями текущего года.

Студенты бюджетной формы обучения не могут выбрать место прохождения интернатуры в заведениях, которые не предоставили в Минздрав кадровые нужды.

Такое право было предоставлено временно в 2022-2023 годах после начала полномасштабной войны, ведь у государства были трудности в обеспечении полного объема финансирования и необходимого количества вакантных должностей для каждого выпускника.

Интернов заставляют работать за минимальными зарплатами

Учреждения здравоохранения коммунальной и государственной форм собственности получат поддержку от Национальной службы здоровья Украины. Для этого им нужно будет подписать договор с НСЗУ.

Минздрав не влияет на уровень зарплаты интерна. Однако он не ограничивается минимальным жалованием, а зависит от руководителя заведения и профессиональных обязанностей, делегирующих интерну.

Обновленные изменения уменьшают количество специальностей для интернатуры

Количество специальностей не уменьшается, наоборот - в 2024 году к 23 специальностям добавляется еще одна - "Судебно-медицинская экспертиза".

Также Минздрав прорабатывает возможность изменения сроков подготовки по имеющимся специальностям и будет постепенно менять их.