Захисники та захисниці України передали привітання з Днем Матері (відео)

У цей день кожен українець намагається привітати своїх мам з цим днем усіма доступними способами - особисто, телефоном, по відеозв'язку або ж - згадує про найважливішу жінку у своєму житті, якщо її поруч вже немає.

Україна сьогодні відзначає День Матері - найріднішої людини на землі у кожної людини. У дні війни зв'язок з матерями стала відчуватися набагато сильніше.

Вітають з Днем матері своїх найрідніших і коханих наші захисники та захисниці України. Дивіться ці привітання нижче.

З бойових позицій на фронті летять найтепліші слова бійців Національної гвардії до своїх мам:

"Низько вклоняємося Вам, мамо, за ваше терпіння, витримку, мудрість і мужність, Я якими Ви, долаючи нинішні негаразди, зберігаєте віру в завтрашній найкращий день для нашої країни. Немає нічого сильнішого, ніж материнська любов. Немає нічого важливішого, ніж материнське серце. Немає нічого більш цінного, ніж материнське тепло. Нехай завжди Бог береже світлі почуття, які пов'язують матір і дитя!" - йдеться у привітанні.

Ще одне привітання всім матерям прийшло від захисниць Нашої України:

"Дякуємо Вам за розуміння і всеосяжну підтримку. Навіть якщо ви не поруч ми відчуваємо ваше тепло, турботу і безмежну любов!" - йдеться у привітанні.

Також дівчата-захисниці звернулися до російських матерів і закликали їх не дозволяти посилати своїх синів на війну гинути.