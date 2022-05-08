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Защитники и защитницы Украины передали поздравления с Днем Матери (видео)

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Воскресенье 08 мая 2022 18:12
Защитники и защитницы Украины передали поздравления с Днем Матери (видео) Защитники и защитницы Украины поздравили матерей с Днем мамы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украина сегодня отмечает День Матери – самого родного человека на земле у каждого человека. В дни войны связь с матерями стала чувствоваться намного сильнее.

В этот день каждый украинец старается поздравить своих мам с этим днем всеми доступными способами – лично, по телефону, по видеосвязи или же – вспоминает о самой важной женщине в своей жизни, если ее рядом уже нет.

Поздравляют с Днем Матери своих самых родных и любимых наши защитники и защитницы Украины. Смотрите эти поздравления ниже.

С боевых позиций на фронте летят самые теплые слова бойцов Национальной гвардии к своим мамам:

"Низко кланяемся Вам, Мама, за Ваше терпение, выдержку, мудрость и мужественность, я которыми Вы, преодолевая нынешние неурядицы, сохраняете веру в завтрашний лучший день для нашей страны. Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Нет ничего важнее, чем материнское сердце. Нет ничего более ценного, чем материнское тепло. Пусть всегда Бог бережет светлые чувства, которые связывают мать и дитя!" – говорится в поздравлении.

Еще одно поздравление всем матерям пришло от защитниц нашей Украины:

"Благодарим вас за понимание и всеобъемлющую поддержку. Даже если вы не рядом мы чувствуем ваше тепло, заботу и безграничную любовь!" – говорится в поздравлении.

Также девушки-защитницы обратились к русским матерям и призвали их не позволять посылать своих сыновей на войну гибнуть.

Напомним, ранее мы писали о чудесном спасении новорожденного мальчика в Мариуполе.

А также рассказывали о том, как можно поздравить с Днем Матери.

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День матери подравления
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