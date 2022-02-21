Засідання Радбезу РФ було записано заздалегідь: доказ - на відео

Засідання Ради безпеки у РФ могли провести заздалегідь, а в призначений час запис показати глядачам. У соціальних мережах користувачі вказують на нестиковки, які підтверджують цей факт.

Які нюанси вказують на те, що відео Радбезу РФ з Путіним було записано заздалегідь - читайте нижче.

Перше, на що звернула увагу Тетяна Попова, це наручний годинник Міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Вони чомусь показували 12:47, хоча "пряма" трансляція засідання Радбезу почалася о 17:00. Годинник потрапив в кадр крупним планом кілька разів.

У інших учасників годинник також показували інший час. Коли камера потрапила на Собяніна, його годинник показав 12:10. Вдруге камери крупним планом показали годинник Шойгу, коли на них було 13:30.

Це наводить на думку про те, що все це засідання провели за п'ять годин до того, як трансляцію запустили для глядачів.

Фото: годинник учасників Радбезу

Далі-після виступу глави уряду РФ Михайла Мішустіна виступив глава Держдуми РФ Сергій Наришкін. Але на відео чомусь з трибуни йде Генеральний прокурор РФ Ігор Краснов.

"Виявив" склейку "відео" прямої трансляції "(вирізали виступ якогось офіцера)", - пише Євген Прокопишин.

А це доводить, що деякі виступи були приховані від глядачів. І що відео було записано заздалегідь.

"Склейку" кадрів помітили й в інших місцях. На виступі голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентини Матвієнко камера переїхала з її зображення на обличчя Путіна. І її фраза про Севастополь прозвучала якось дивно.

У мережі користувачі активно коментують ці нестиковки. І деякі вважають, що показали засідання Радбезу спеціально пізніше, щоб встигнути врятувати акції. Оскільки вони стрімко покотилися вниз після трансляції.