Талисманы любви. Какие камни привлекут романтику в вашу жизнь: их всего 6

Розовый кварц

Он давно в топах среди самых желанных видов натуральных камней. Украшения из него выглядят нежно и изысканно, а его энергетика оказывает очень много воздействий.

Владельцы розового кварца обязательно привлекут любовь к своей жизни. Если раньше у женщины было много злополучных романтических историй, то розовый кварц поможет вычеркнуть печальные воспоминания и очистить дорогу к новым отношениям.

А пребывание в хороших отношениях только улучшится и укрепится.

Помимо магических любовных способностей, камни помогают вылечить эмоциональные травмы и избавляют от душевных ран. Оно приносит в вашу жизнь гармонию, спокойствие, а также улучшает самооценку и способствует личному росту.

Бусы из розового кварца (фото: fromstones.com)

Лунный камень

Это мощный минерал, наделенный женственностью, творчеством и вдохновением. Он имеет тесную связь с фазами луны, поэтому в разный период вы можете получать энергию по-разному.

Если вы отважились начать романтические отношения, стремитесь в них к эмоциональной стабильности и здорового развития, то наденьте украшение с лунным камнем. Он зарядит вас нужной энергией и дела в личной жизни пойдут вверх.

Украшения из этих камней наделяют вдохновением к работе и желанием что-то творить. А также придают силы вашим словам, поэтому будьте осторожны со своими желаниями.

Браслет с лунным камнем (фото: fromstones.com)

Сапфир

И хотя его долгое время носили властные мужчины, минерал заряжен женской энергией. Он помогает им раскрывать свой потенциал как в домашних делах, так и в личных или рабочих.

Сапфир позволяет женщинам привлекать любовь и сохранять гармонию в отношениях. Он защищает их от соперниц и даже на расстоянии обеспечивает поддержку любви. Камни также усиливают женскую интуицию.

Если в паре женщина носит украшение с сапфиром, то на энергетическом уровне его влияние испытывает мужчина. Камень помогает партнеру сохранять верность, несмотря на искушения и расстояние.

Подвеска с сапфиром и жемчугом (фото: fromstones.com)

Гранат

Камни наделены энергией страсти и силы. Больше всего оно влияет именно на отношения между людьми, снижая страх перед мнением других и новыми знакомствами.

С гранатом рядом всегда ходит любовь. Поэтому главной задачей владельцев этих украшений есть внимательность. Ведь это поможет вам открыть глаза и увидеть свою половинку.

Этот минерал притягивает любовь туда, где что-то не клеится, не выходит или не складывается. Если вам сложно построить крепкие серьезные отношения, то самое время воспользоваться помощью граната.

Кольцо с гранатом (фото: fromstones.com)

Аметист

Он один из самых мощных талисманов любви. Его энергетические способности больше всего раскрываются тогда, когда у одного из партнеров чувства начинают угасать. Аметист восстанавливает любовь и делает ее еще крепче.

Также эти камни помогают найти гармонию с собой и своими мыслями. Они считаются символом духовного развития, поэтому позволяют владельцу легко принимать сложные жизненные решения.

В отношениях аметист помогает легче налаживать контакт с партнером и выходить на откровенные диалоги. Действующей его энергетика также становится в начале зарождения чувств, поскольку она влияет на поиски внутреннего баланса.

Ожерелье с аметистом (фото: fromstones.com)

Жемчуг

Раньше была мысль, что это украшения для одиноких женщин. Однако это совсем не так. Ведь жемчуг наоборот притягивает любовь и помогает укреплять отношения.

Если драгоценности с жемчугом будет носить не находящаяся в отношениях девушка, то она получит защиту от несчастливого романтического опыта. А замужняя женщина зарядится от них энергетикой уютного семейного очага.

Также в браке жемчуг помогает партнерам сохранять верность.

Браслет с жемчугом (фото: fromstones.com)