Создаем мощную положительную энергетику в доме: какие минералы подходят к каким комнатам

Природные камни - это настоящие энергетические аккумуляторы. Они способны накапливать в себе как положительную, так и отрицательную энергию. Как грамотно выбирать камни для дома, чтобы они не только украшали интерьер, но и способствовали благосостоянию и процветанию вашей семьи?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет основные правила кристаллотерапии, которые позволят вам самостоятельно зонировать жилье так, чтобы все в вашем доме было "по фэн-шую".

Как использовать камни в интерьере

Гармония - это наша конечная цель. Чтобы добиться ее, нужно правильно подойти к выбору камней для дома.

Свет - важный фактор для активации энергии камней: они должны находиться в хорошо освещенных местах, но прямые солнечные лучи могут вредить им.

Важно также учитывать форму камня: круглые и обтекаемые камни равномерно распределяют энергию, а граненые - направляют ее в определенную сторону.

Регулярная очистка камней необходима для их эффективной работы - например, под проточной водой или в соляном растворе после стрессовых ситуаций в доме.

Наконец, камни должны вам нравится, иначе они не принесут пользы, а если их прятать в темном месте, их энергетическое действие будет сведено к нулю.

Прихожая: защита от низких энергий

Прихожая - это первая комната, которая встречает гостей, и именно она сталкивается с разными видами энергии. Ее задача - фильтровать отрицательную энергетику, не пропуская ее дальше в дом, и трансформировать ее в положительную.

Для прихожей лучше всего подходит кварц - любая разновидность, в частности горный хрусталь, который можно разместить на полке. Важно, чтобы на него попадал солнечный свет.

Обсидиан также является идеальным камнем для прихожей, поскольку способен трансформировать негативную энергию. Его лучше всего расположить прямо напротив входной двери, чтобы он эффективно работал во благо дома.

Горный хрусталь (фото: Википедия)

Кухня: содействие правильному усвоению пищи

Кухня - это место, где происходит не только приготовление пищи, но и накопление энергии. Важно, чтобы еда приносила не только питательные вещества, но и удовольствие и позитив.

Для этого в кухне желательно иметь желтый кальцит, отвечающий за хорошее настроение во время приготовления и еды. Сердолик также способствует улучшению вкуса продуктов и создает атмосферу "сытного благосостояния".

Эти камни должны быть размещены на видном месте, например на обеденном столе, рядом с солью и перцем. Важно также выбирать камни с мягкими очертаниями, без острых углов, чтобы поддерживать спокойную энергетику кухни.

Сердолик (фото: Википедия)

Гостиная: центр положительной энергии

Гостиная - это сердце вашего дома, место, где собирается вся семья, чтобы провести время вместе. Она должна излучать гармонию и тепло, поэтому для этого подходят такие камни как аметист, цитрин и розовый кварц.

Аметист успокаивает и снимает стресс, поэтому его можно разместить на журнальном столике. Цитрин поддерживает радостную атмосферу и придает оптимизм, что делает его идеальным для центральной части гостиной. Розовый кварц способствует любви и взаимопониманию в семье.

Камни можно расположить в виде украшений или просто в натуральном виде - это позволит усилить их положительное влияние.

Аметист (фото: Википедия)

Спальня: обеспечение покоя и гармонии

Спальня - это место, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы, поэтому энергетика в этой комнате должна быть спокойной и умиротворенной.

Для этого идеально подходит лунный камень, который помогает избавиться от бессонницы и способствует спокойному сну. Также хорошо работает в спальне нефрит, поскольку способствует гармонии и внутреннему покою.

Эти камни лучше всего разместить на прикроватной тумбочке или на оконной полке, чтобы их энергия наполняла помещение мягкими вибрациями. Важно избегать острых и больших камней в спальне, ведь они могут нарушать спокойную атмосферу.

Нефрит (фото: Википедия)

Ванная комната: очищение тела и духа

Ванная комната - место, где происходит очищение не только тела, но и энергии. Для этой комнаты идеально подходят камни, которые способствуют очищению и повышают энергетику пространства.

Селенит, например, обладает способностью очищать как пространство, так и энергетику человека. Горный хрусталь также подходит для ванной комнаты, поскольку усиливает действие воды как очищающего элемента.

Камни можно разместить на полках или рядом с ванной - они будут способствовать ощущению свежести и обновлению после каждой водной процедуры.

Селенит (фото: Википедия)