Талісмани кохання. Яке каміння залучить романтику у ваше життя: їх всього 6

Рожевий кварц

Він давно у топах серед найбажаніших видів натурального каміння. Прикраси з нього виглядають ніжно і вишукано, а його енергетика має дуже багато впливів.

Власники рожевого кварцу неодмінно притягнуть кохання до свого життя. Якщо раніше в жінки було багато нещасливих романтичних історій, то рожевий кварц допоможе викреслити сумні спогади та очистити дорогу до нових стосунків.

А перебування у вже хороших стосунках лише покращиться та зміцниться.

Крім магічних любовних здібностей, каміння допомагає вилікувати емоційні травми і позбавляє душевних ран. Воно приносить у ваше життя гармонію, спокій, а також покращує самооцінку і сприяє особистому зростанню.

Намисто з рожевого кварцу (фото: fromstones.com)

Місячний камінь

Це потужний мінерал, що наділений жіночністю, творчістю та натхненням. Він має тісний зв’язок з фазами місяця, тому в різний період ви можете отримувати енергію по-різному.

Якщо ви наважилися почати романтичні стосунки, прагнете в них емоційної стабільності та здорового розвитку, то одягніть прикрасу з місячним каменем. Він зарядить вас потрібною енергією, і справи в особистому житті підуть вгору.

Прикраси з цього каміння наділяють натхненням до роботи та бажанням щось творити. А також надають сили вашим словам, тому будьте обережні зі своїми бажаннями.

Браслет з місячним каменем (фото: fromstones.com)

Сапфір

І хоч його довгий час носили владні чоловіки, мінерал заряджений жіночою енергією. Він допомагає їм розкривати свій потенціал як в домашніх справах, так і в особистих чи робочих.

Сапфір дозволяє жінкам притягувати кохання та зберігати гармонію в стосунках. Він захищає їх від суперниць і навіть на відстані забезпечує підтримку кохання. Каміння також посилює жіночу інтуїцію.

Якщо в парі жінка носить прикрасу із сапфіром, то на енергетичному рівні її вплив відчуває і чоловік. Камінь допомагає партнеру зберігати вірність попри спокуси та відстань.

Підвіска із сапфіром і перлами (фото: fromstones.com)

Гранат

Каміння наділене енергією пристрасті та сили. Найбільше воно впливає саме на стосунки між людьми, знижуючи страх перед думкою інших та новими знайомствами.

З гранатом поруч завжди ходить кохання. Тому головним завданням власників цих прикрас є уважність. Адже це допоможе вам відкрити очі і побачити свою половинку.

Цей мінерал притягує любов туди, де щось не клеїться, не виходить чи не складається. Якщо вам важко побудувати міцні серйозні стосунки, то саме час скористатися допомогою граната.

Каблучка з гранатом (фото: fromstones.com)

Аметист

Він один з найпотужніших талісманів любові. Його енергетичні здібності найбільше розкриваються тоді, коли в одного з партнерів почуття починають згасати. Аметист відновлює кохання і робить його ще міцнішим.

Також це каміння допомагає знайти гармонію з собою та своїми думками. Воно вважається символом духовного розвитку, а тому дозволяє власнику легко приймати складні життєві рішення.

У стосунках аметист допомагає легше налагоджувати контакт з партнером та виходити на відверті діалоги. Дієвою його енергетика також стає на початку зародження почуттів, оскільки він впливає на пошуки внутрішнього балансу.

Намисто з аметистом (фото: fromstones.com)

Перли

Раніше побутувала думка, що це прикраси для самотніх жінок. Проте це зовсім не так. Адже перли навпаки притягають кохання і допомагають зміцнювати стосунки.

Якщо коштовності з перлами буде носити дівчина, яка не перебуває у стосунках, то вона отримає захист від нещасливого романтичного досвіду. А заміжня жінка зарядиться від них енергетикою затишного родинного вогнища.

Також у шлюбі перли допомагають партнерам зберігати вірність.

Браслет з перлами (фото: fromstones.com)