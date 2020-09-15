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Зарплати вчителям будуть підвищувати: названо терміни

Вівторок 15 вересня 2020 18:46
Зарплати вчителям будуть підвищувати: названо терміни
Вчителям пообіцяли підняти зарплати (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українським вчителям пообіцяли надбавку до зарплати найближчим часом

В Україні будуть підвищувати зарплати вчителям. З вересня оклади педагогічних працівників піднімуться в середньому на 5,8%. А ось вже з 2021 року вчителі почнуть отримувати набагато більше.

Як розповів виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "1+1", у бюджеті на наступний рік вже закладено підвищення зарплат для вчителів.

"З вересня зарплата підвищилася на 5,8%. У бюджеті ми разом з Мінфіном заклали збільшення на 30% на наступний рік зарплати вчителя", - розповів Шкарлет.

Він також анонсував закупівлю в наступному році обладнання для організації дистанційного навчання. Як розповів Шкарлет, в новій освітній програмі з протидії коронавірусу закладено на наступний бюджетний рік 1 мільярд гривень для створення таких робочих місць.

Крім того, в. о. міністра спростував інформацію про те, що у вчителів знімуть доплати та надбавки.

"Зберегли їх всі. Але коштом зміни першого тарифного розряду, коштом збільшення витрат на оплату праці, коштом збільшення субвенції майже на 33 мільярди гривень освітній бюджет буде збільшено в наступному році", - додав Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, як зміниться прожитковий мінімум у 2021 році.

А також розповідали про те, що в МОН заявили, що в бюджеті немає коштів для підвищення зарплат педагогам.

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