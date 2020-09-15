Зарплаты учителям будут повышать: названы сроки

Учителям пообещали поднять зарплаты (Коллаж РБК-Украина)

Украинским учителям пообещали прибавку к зарплате в ближайшее время

В Украине будут повышать зарплаты учителям. С сентября оклады педагогических работников поднимутся в среднем на 5,8%. А вот уже с 2021 года учителя начнут получать намного больше.

Как рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире телеканала "1+1", в бюджете на следующий год уже заложено повышение зарплат для учителей.

"С сентября зарплата повысилась на 5,8%. В бюджете мы вместе с Минфином заложили увеличение на 30% на следующий год зарплаты учителя", - рассказал Шкарлет.

Он анонсировал также закупку в следующим году оборудования для организации дистанционного обучения. Как рассказал Шкарлет, в новой образовательной программе по противодействию коронавирусу заложено на следующий бюджетный год 1 миллиард гривен для создания таких рабочих мест.

Кроме того, и. о. министра опроверг информацию о том, что у учителей снимут доплаты и надбавки.

"Сохранили их все. Но за счет изменения первого тарифного разряда, за счет увеличения расходов на оплату труда, за счет увеличения субвенции почти на 33 миллиарда гривен образовательный бюджет будет увеличен в следующем году", - добавил Сергей Шкарлет.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, как изменится прожиточный минимум в 2021 году.

А также рассказывали о том, что в МОН заявили, что в бюджете нет средств для повышения зарплат педагогам.