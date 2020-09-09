Українським вчителям не "світить" підвищення зарплати: грошей немає

Українські вчителі не отримають обіцяну надбавку до зарплати (колаж РБК-Україна)

Уряд поки не може підвищити зарплати українським педагогам

Українські вчителі не отримають підвищення зарплат до кінця 2020 року. Справа в тому, що в державному бюджеті немає коштів для підвищення заробітних плат працівникам сфери освіти. Про це заявили у Міністерстві освіти і науки.

У відомстві уточнили, що підвищення зарплат відкладено через Міносвіти. У Міністерстві обіцяють попросити уряд передбачити на підвищення зарплат гроші в бюджеті 2021 року.

За попередніми розрахунками, для індексації зарплат вчителям у 2021 році потрібно буде знайти близько 50 мільярдів гривень (39 – з держбюджету, 11 з місцевих бюджетів).

У червні 2020 року Верховна Рада звернулася до міністерства з проханням рекомендацій з розробки механізму підвищення оплати праці українським вчителям.

Відомство підготувало ці рекомендації та надало їх нардепам. Але відповідна комісія Ради "рекомендувала доопрацювати надану інформацію в частині перегляду структури заробітної плати вчителя, яка б стимулювала його до професійного розвитку".

Відзначимо, що зараз 5410 гривень в місяць заробляє вчитель зі стажем до 10 років. Також 8182 гривень заробляють педагоги з 30-річним стажем.

Варто нагадати, що раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв вчителям зарплату у розмірі 4 тисяч доларів.

"Люди, які передають знання, повинні бути щасливими і не думати про побутові речі або про те, де і як заробити", – казав Зеленський.

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