Зарплати педагогам будуть підвищувати: в МОН розповіли про плани на 2021 рік

Зарплати освітянам пообіцяли підвищити в 2021 році (Колаж РБК-Україна)

Зарплати педагогів в Україні планують підняти з 1 січня 2021 року. Посадові оклади збільшаться на 20%. В цілому, за рік – від квітня 2020 року підвищення складе близько 30%.

Як розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю для "Українського радіо", у Міносвіти підготували законопроєкт на тему соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам у разі зараження коронавірусом.

"Ця пропозиція вже узгоджена, і ми чекаємо від Президента внесення його до парламенту. Я думаю, що, коли Рада запрацює, Президент внесе цю пропозицію", - розповів міністр.

Також Сергій Шкарлет повідомив, що розроблено проєкт постанови Кабміну, яким передбачається збільшити зарплати медичним працівникам закладів освіти на 20%. Він вже направлений на погодження до центральних органів виконавчої влади. За словами міністра, бюджет освіти на 2021 рік у першому читанні був найбільший з 2012 року.

"Ми отримали плюс 50-100% за всіма показниками, статтями та субвенціями. Ті скорочення, які відбулися між першим і другим читанням, залежать не від того, що у нас забрали гроші. А від того, що збільшення мінімальної заробітної плати з 1 липня було перенесено на 1 грудня. Тобто це операційна різниця. В освіти майже нічого не забрали. Забрали 500000000, тобто капітальні витрати. Але я впевнений, що протягом 2021 зможемо дещо надолужити, певним чином перерозподілити бюджет, і ми за це будемо боротися", - пообіцяв міністр освіти та науки України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після Нового року зарплати українців можуть змінитися.

А також розповідали про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв підвищення зарплат медикам.