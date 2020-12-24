Після Нового року зарплати українців можуть змінитися: роботодавці розкрили плани

Роботодавці в Україні готові змінити зарплати співробітникам 2021 року (фото: РБК-Україна)

В Україні близько чверті роботодавців планують переглянути зарплати своїх співробітників у 2021 році в бік збільшення. Про це свідчать результати опитування одного з порталів пошуку роботи.

Загалом аналітики опитали понад 300 керівників підприємств і фірм, передає ТСН.

Повідомляється, що залишити розмір виплат без змін вирішила кожна п'ята компанія.

Згідно з даними, 23% роботодавців вже в наступному році готові збільшити зарплати своїм співробітникам;

19% планують залишити її без змін;

1,5% з опитаних роботодавців мають намір зменшити розмір виплат;

49% ще не визначилися в цьому питанні.

Зарплати українців можуть змінитися у 2021 році (фото: скрін з відео)

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським медикам і пояснив, коли вони будуть, як у Європі. Чиновник зазначив, що в Україні на медицину в держбюджеті-2021 передбачили 163 мільярдів гривень, що є рекордним показником.

Також ми писали про те, що в МОН України заявили про плани підняти зарплати вихователям, а також розкрили, коли саме і на скільки.