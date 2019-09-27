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Кожен п'ятий українець працює без оформлення

Новини » Економіка    27.09.2019 - 15:06
Кожен п'ятий українець працює без оформлення
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У деяких областях половина зайнятого населення працюють без оформлення

Кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у першому півріччі 2019 року склало 3458,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, в порівнянні з 2018 роком кількість неформально зайнятих скоротилася на 2,3% (у 2018 році - 3541,3 тис. осіб).

По відношенню до всіх зайнятих кількість працюючих неформально в першому півріччі 2019 року склала 21,0%.

Найвищий відсоток неформальної зайнятості зафіксовано в Чернівецькій області (50%), найнижчий у Київській - 11%.

Неформально зайняте населення за регіонами у січні-червні 2019

Кожен п'ятий українець працює без оформлення

Дані: Держстат

Нагадаємо, в II кварталі 2018 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб.

Відзначимо, за даними Держстату, чверть всіх зарплат (24,7%) в Україні одержують в Києві. Далі йдуть Дніпропетровська (10,1%) Харківська (6,3%), Львівська (5,5%) і Донецька (5,5%) області.

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