"Лев на джипе" не хочет жениться? Зырянов рассказал правду о браке с Лизой

Участник "Львов на джипе" Николай Зырянов рассказал, почему до сих пор не женился на своей возлюбленной Лизе. Предложение руки и сердца он сделал еще 5 лет назад, но до свадьбы так и не дошло.

"Я сделал предложение очень давно. А потом стало не ко времени. Ковид, потом - сами знаете что. Но все окей. В планах есть. Просто сейчас точно нет желания. Хочется как-то собрать близких, немножечко погудеть. А сейчас - нет желания это делать", - пояснил он.

По словам Николая, возлюбленная придерживается такого же мнения. Они не спешат со свадьбой и надеются, что для праздника еще наступит подходящий момент.

"Мы одного мнения: лучше собраться где-то классно, пофоткаться на память с друзьями, громко немножечко провести этот вечер. Если не получится - тогда уже в какой-то момент распишемся и все", - поделился он.

Зырянов о свадьбе с любимой (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Николай добавил, в современных украинских реалиях планировать что-то трудно. Все может измениться внезапно, особенно когда происходят ракетные обстрелы.

Во время разговора ведущий отметил, что девушки часто волнуются из-за такой неопределенности в отношениях. Зырянов не возразил этого и даже пошутил, что девушка, видимо, ждет удачного момента, чтобы покинуть его.

"Может, у нее какой-то план. Она высосет мою молодость, таланты, деньги и пойдет себе искать итальянца. Я иногда ее стебу так. Ну, если случится, то я готов к этому. Я же проработан психологически", - сказал он.

Почему Зырянов до сих пор не женился (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Также Николай рассказал о домашних недоразумениях. Дома юморист не хочет шутить, а его девушка - наоборот.

"Я хочу просто дома смотреть что-то и без шуток. А она что-то мне вбрасывает. Я на это не реагирую часто. Ну, там иногда бывает смешно. И она начала типа обижаться: "О, уже юмор не воспринимаем, а, ну извините, мы не такие смешные, как вы". Мы договорились, что я теперь наигранно буду смеяться. Это лучше, чем ничего. Я иногда даже, когда она обычную фразу говорит, я такой (смеется - ред.). Она говорит: "Нет, сейчас не в тему". А я такой: "Все, понял". Жду, когда она уже будет шутить. И она смеется, как я тупо наигранно смеюсь. И как-то мы так вывозим этот баланс", - поделился Николай.

Зырянов считает лучшим форматом те отношения, в которых оба партнера развиваются и тем самым вдохновляют друг друга. Лиза мотивирует любимого заботиться о себе, ценить собственный труд и позволять себе больше. Оба прошли тернистый путь к стабильному финансовому доходу.