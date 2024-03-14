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В каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ: список

Четверг 14 марта 2024 08:41
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В каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ: список В каких странах и городах украинцы могут сдать НМТ (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

С 14 марта начинается регистрация НМТ. В этом году украинские выпускники из-за войны снова будут сдавать национальный мультипредметный тест. Центры будут размещены в Украине и во многих городах за рубежом.

В каких странах и городах украинцы смогут сдать НМТ за границей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на УЦОКО.

Как будет проходить тестирование

Для выпускников будут созданы специальные компьютерные центры, где будут работать украиноязычные педагоги. Участие в мультитесте смогут принять лица, имеющие полное среднее образование или получат его в текущем учебном году. Также обязательным условием является регистрация для прохождения тестирования в соответствии с установленными требованиями.

В 2024 году тестирование будет производиться в 28 странах мира. Подтверждены договоренности о проведении НМТ в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция

Переговоры с отдельными загранучреждениями/организациями, в том числе с теми, что расположены в Великобритании, Ирландии, Испании, Молдове, Нидерландах еще продолжаются. Вероятно, количество локаций, где будет происходить тестирование, вырастет.

Во время основного периода регистрации, который начнется с 14 марта и продлится до 11 апреля включительно, абитуриенты, которые планируют проходить тестирование за границей, смогут выбрать из предоставленного перечня самый удобный для доезда населенный пункт.

Однако участникам советуют в УЦОКО не медлить с регистрацией и выбирать из предложенного перечня ближайший город. Если впоследствии появится более удобная локация, изменить регистрационные данные можно будет до 15 апреля 2024 года включительно. Это позволит выбрать населенный пункт, который расположен ближе к вашему местонахождению на момент НМТ. О новых локациях будет сообщаться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Следует отметить, что за границей есть ограничения по количеству участников, которые могут проходить оценивание. Поэтому в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте страны он станет недоступным для выбора. Обратите внимание, что некоторые локации будут доступны только в пределах дополнительной сессии НМТ.

Где будет проходить тестирование

В каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ: списокВ каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ: списокВ каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ: списокВ каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ: список

Раньше мы писали о том, что нужно знать о НМТ в 2024 году.

А также рассказывали о том, какие специальности сохранят для поступления в бюджет.

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Вступительная кампания НМТ
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