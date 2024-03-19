Важная информация для выпускников, желающих поступать на творческие специальности: что нужно знать
Поступающие в ЗВО на творческие специальности в этом году будут обязательно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), а также творческий конкурс.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МОН.
Что нужно знать о поступлении на творческие специальности
"Поступление на высшее образование требует подтверждения знаний, полученных в заведениях среднего образования, поэтому НМТ, в том числе и для творческих специальностей, является обязательным. Такое требование последовательно отстаивают в МОН в рамках политики государства по усилению качества высшего образования", - говорится в сообщении.
В Министерстве отмечают, что получение высшего образования в художественном ЗВО - это не только развитие творчества, но и получение фундаментальных знаний и компетентностей, которыми должен владеть человек с высшим образованием.
При этом в ведомстве подчеркнули, что творческий конкурс является ключевым критерием для поступления на художественные специальности и имеет наибольшее влияние на конкурсный балл поступающего - 60%. Результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс - по 10% конкурсного балла за каждый предмет.
Важно, что поступление в учреждения профессионального предвысшего образования на творческие специальности не требует сдачи НМТ.
Как будет проходить НМТ в этом году
Тестирование в рамках НМТ предусматривает четыре предмета, из которых три - украинский язык, история Украины и математика - обязательны. Четвертый предмет поступающий может выбрать самостоятельно.
Сдача НМТ позволяет поступающему подавать заявления не только на художественные, но и на все другие специальности, а также выбирать место обучения с учетом результатов конкурсного отбора.
Добавим также, что главная сессия НМТ начнется 14 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная сессия продлится до 19 июля. Все участники должны сначала пройти регистрацию на НМТ. Также сдать тест можно будет за границей.
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