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НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году: в чем причина

Украина, Пятница 02 февраля 2024 09:24
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НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году: в чем причина Фото: цены на топливо в Украине будут расти в 2024 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на топливо в Украине в 2023 году выросли всего на 2,7% из-за того, что падение мировых цен на нефть компенсировало повышение налогов. Но в этом году цены будут расти быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2024 года).

"Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возврата налогообложения топлива, которое действовало до вторжения", - говорится в обзоре.

НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году: в чем причина

Однако по прогнозу НБУ, ожидаемое повышение цен на нефть весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько быстрее подорожание топлива в этом году - до 13,2%.

НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году: в чем причина

"Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", - говорится в отчете.

Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, влияющим на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен на бензин и дизель.

С 1 июля 2023 года в Украине повысили налоги на горючее. Это должно было привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо – на 8-10 гривен. В то же время эффект оказался менее значительным.

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