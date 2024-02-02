НБУ ожидает повышения цен на бензин в Украине в этом году: в чем причина

Цены на топливо в Украине в 2023 году выросли всего на 2,7% из-за того, что падение мировых цен на нефть компенсировало повышение налогов. Но в этом году цены будут расти быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2024 года).

"Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возврата налогообложения топлива, которое действовало до вторжения", - говорится в обзоре.

Однако по прогнозу НБУ, ожидаемое повышение цен на нефть весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько быстрее подорожание топлива в этом году - до 13,2%.

"Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", - говорится в отчете.