За 5 месяцев 38 кг! Как 31-летняя женщина похудела после того, как была шокирована отражением в зеркале
31-летняя женщина из Шотландии, мать двоих детей, решила поделиться своей историей похудения, чтобы вдохновить других людей, которые борются с лишним весом.
Как именно она сбросила вес, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WalesOnline.
История похудения женщины
Карли Камминг рассказала, что именно вдохновило ее начать худеть.
"Я только что вернулась домой из семейного отпуска с мужем и двумя маленькими детьми. Я смотрела на фотографии, и спрашивала себя, это действительно я? Мне было стыдно, когда я смотрела на меня в зеркало. Я выглядела намного старше своего возраста, и я чувствовала себя несчастной", - рассказала она.
Так выглядела Карли до похудения (Скриншот)
Карли из Эдинбурга говорит, что с детства у нее были неприятные отношения с едой и она всегда боролась со своим весом.
"Я помню, как в детстве я постоянно ела сладкое", - признается она.
Тогда мама двоих детей решила, что ей нужно что-то менять. Она начала с малого - начала больше ходить пешком и отказалась от нездоровой пищи.
"Я начала с того, что просто больше гуляла. Я также начала готовить себе здоровую пищу и отказалась от фаст-фуда", - рассказала Карли.
Со временем Клэр начала добавлять в свой распорядок дня и другие виды физической активности. Она начала посещать спортзал и заниматься йогой.
"Я поняла, что мне нужно не только похудеть, но и укрепить свое здоровье. Поэтому я начала заниматься различными видами спорта", - добавляет она.
Карли начала правильно питаться и ходить в зал (Скриншот)
Благодаря своей настойчивости Карли удалось похудеть на 38 килограммов. Она также стала чувствовать себя намного лучше - у нее появилось больше энергии, и она стала более уверенной в себе.
"Я хочу, чтобы люди знали, что они могут похудеть, если захотят. Для этого нужно только желание и немного усилий", - резюмировала женщина.
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