"Заробіток 20 тисяч": аферисти з РФ розкручують в соцмережах нову схему з Монобанком

"Вся стрічка Facebook в рекламі цього лохотрона. Вся личка завалена повідомленнями від клієнтів з питаннями, чи маємо ми до цього відношення. На сьогодні від діяльності цих аферистів постраждало вже 9 клієнтів. Сума збитку 53 338 гривень", - повідомив Гороховський.

Він додав, що банк вже звернувся до правоохоронних органів. Також було оголошено винагороду в розмірі 500 000 гривень за інформацію, яка призведе до упіймання шахраїв.

Як виглядає схема шахраїв

В Інтернеті та в соціальних мережах публікуються рекламні оголошення про платформу для заробітку.

Людям пропонують активно реєструватися і переходити за посиланнями. Для створення фейку використовують назву банку - Моно і фотографії Олега Гороховського.

Скріншоти

Пізніше номер телефону співзасновника Monobank залишили на "інвестиційному" лохотроні й Гороховському вдалося поспілкуватися з шахраями.

Спочатку один консультант обробляв клієнта, а потім підключилася провідний Інвестиційний аналітик Наталія.

Вони запитали, чи є у клієнта карта Монобанку, чи є бажання заробляти в автоматичному режимі до 30% від пасивних інвестицій. Далі запропонували встановити спеціальну програму для інвестиційних операцій.

"Це шпигунська програма і вона передала б всі дані про авторизацію клієнта, а потім дозволила б їм вкрасти всі гроші з рахунку. На моє запитання, чому вони обидва говорять з російським акцентом, сказали, що їх колл-центр знаходиться в Росії, але всі операції робить український банк", - повідомив Гороховський.

Він закликав українців не вестися на ці схеми шахрайства, бути акуратніше і, якщо на очі попадеться реклама цих інвестиційних фондів – направляти скаргу до адміністрації Facebook.