"Заработок 20 тысяч": аферисты из РФ раскручивают в соцсетях новую схему с Монобанком

"Вся лента Facebook в рекламе этого лохотрона. Вся личка завалена сообщениями от клиентов с вопросами, имеем ли мы к этому отношение. На сегодня от деятельности этих аферистов пострадало уже 9 клиентов. Сумма ущерба 53 338 гривен", - сообщил Гороховский.

Он добавил, что банк уже обратился в правоохранительные органы. Также было объявлено вознаграждение в размере 500 000 гривен за информацию, которая приведет к поимке мошенников.

Как выглядит схема мошенников

В интернете и в социальных сетях публикуются рекламные объявления о платформе для заработка.

Людям предлагают активно регистрироваться и переходить по ссылкам. Для создания фейка используют название банка – Моно и фотографии Олега Гороховского.

Скриншоты

Позже номер телефона соучредителя Monobank оставили на "инвестиционном" лохотроне и Гороховскому удалось пообщаться с мошенниками.

Сначала один консультант обрабатывал клиента, а потом подключилась ведущий инвестиционный аналитик Наталья.

Они спросили, есть ли у клиента карта Монобанка, есть ли желание зарабатывать в автоматическом режиме до 30% от пассивных инвестиций. Далее предложили установить специальную программу для инвестиционных операций.

"Это шпионская программа и она передала бы все данные об авторизации клиента, а потом позволила бы им украсть все деньги со счета. На мой вопрос, почему они оба говорят с русским акцентом, сказали, что их колл-центр находится в России, но все операции делает украинский банк", - сообщил Гороховский.

Он призвал украинцев не вестись на эти схемы мошенничества, быть аккуратнее и, если на глаза попадется реклама этих инвестиционных фондов – направлять жалобу к администрации Facebook.