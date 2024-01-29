В BROCARD заявили об очередной информационной атаке с целью вытеснения компании с рынка

В течение почти двух лет с момента приобретения группы компаний BROCARD французским холдингом Philippe Benacin компания периодически подвергается агрессивным информационным атакам. За этим могут стоять лица, заинтересованные в разрушении бизнеса группы в пользу своего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группы компаний.

Как отмечают в компании, особенно некстати запуск очередной "черной" кампании против группы BROCARD выглядит на фоне недавнего заявления президента, подчеркивающего необходимость всесторонней поддержки прозрачного отечественного бизнеса.

"Даже при условии закрытия ряда магазинов и временной блокировки ее деятельности, группе компаний удалось сохранить почти 70% сотрудников, постоянно продолжавших официально получать заработную плату. Фонд оплаты труда совокупно за 2022 и 2023 годы составляет 872 млн грн", - говорится в заявлении BROCARD.

Также в компании добавляют, сумма налогов за 2023 год составила 590 млн грн, а совокупно за два последних военных года поступления в бюджет - 1 миллиард 263 млн грн.

Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения группа компаний осуществляет постоянную адресную помощь ВСУ, которая на конец января 2024 года составила около 190 млн гривен.

"Развивать бизнес, дающий людям красоту и положительные эмоции, находясь под постоянными обстрелами, - это, на мой взгляд, настоящий героизм. Я ни минуты не жалею о своем решении приобрести компанию и не перестаю гордиться достижениями руководства и коллектива BROCARD. Для меня все они - настоящие патриоты, заботящиеся о сотрудниках и их семьях, пытаются воплотить в жизнь мечты клиентов, платят налоги государству и помогают вооруженным силам бороться с захватчиками. Я счастлив, что могу внести свой вклад в это общее благородное дело", - заявил Филипп Бенассен, владелец BROCARD.

Владелец холдинга также добавил, что рассчитывает на поддержку со стороны государства, которое позволит и дальше "беспрепятственно развивать бизнес компании на украинском рынке и будет способствовать прекращению необоснованных информационных атак на BROCARD".

Напомним, Филипп Бенассен - глава Philippe Benacin Holding и директор компании Interparfums SA.

Группа Benacin разрабатывает, производит и распространяет парфюмерию и косметику как эксклюзивный по всему миру лицензиат известных модных брендов. Также группа владеет ароматами Lanvin и бренда Rochas.