Запустили серийное производство первых солнечных электромобилей. Вот как они выглядят

Калифорнийская компания Aptera Motors строит свой первый серийный электромобиль на солнечных батареях. На днях производители показали, как создают эту уникальную модель, которая, кстати, будет иметь всего три колеса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Aptera Motors .

Как выглядят первые солнечные электромобили

"Мы делаем невозможное - то, на что ни одному другому автопроизводителю не хватает смелости. Мы используем силу солнца, чтобы сделать жизнь вне сети реальностью для всех", - говорят в компании.

Инженеры заявляют, что главная цель при создании солнечного электромобиля - энергоэффективность. Машина может ездить, используя 30% энергии по сравнению с другими электрическими и гибридными транспортными средствами, которые сегодня находятся на дороге.

Технические характеристики:

1600 км на одном заряде

64 км на солнечных батареях в день

разгоняется до 96 км в секунды

"Мы верим, что эффективный транспорт является основой управления природными ресурсами Земли ради будущих поколений. Каждый владелец Aptera может уменьшить свой углеродный след более чем на 6 350 кг CO2 в год. Мы облегчаем вам выполнять свою роль", - говорят в компании.

Aptera переосмысливает способы проектирования и производства транспортных средств. Она сделала важный шаг вперед с 3D-печатью, искусственным интеллектом и композитным кузовом, позволяющим быстро, в больших объемах и экономически эффективно производить автомобили.

Так выглядит солнечный электромобиль (фото: Аptera)

Также производители заявляют, что на разработку модели их вдохновили истребители и гоночные автомобили. Солнечные электромобили изготовлены из самой прочной стали, поэтому максимально безопасны.

"Каждое транспортное средство может генерировать солнечную энергию, которой хватит на 64 километра бесплатной ежедневной езды и до 1 600 километров запаса хода при полной зарядке", - говорят производителю