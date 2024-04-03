Запустили серійне виробництво перших сонячних електромобілів. Ось як вони виглядають

Каліфорнійська компанія Aptera Motors будує свій перший серійний електромобіль на сонячних батареях. Днями виробники показали, як створюють цю унікальну модель, яка, до речі, матиме лише три колеса.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Aptera Motors .

Як виглядають перші сонячні електромобілі

"Ми робимо неможливе - те, на що жодному іншому автовиробнику не вистачає сміливості. Ми використовуємо силу сонця, щоб зробити життя поза мережею реальністю для всіх", - кажуть у компанії.

Інженери заявляють, що головна мета при створенні сонячного електромобіля - енергоефективність. Машина може їздити, використовуючи 30% енергії, порівняно з іншими електричними та гібридними транспортними засобами, які сьогодні є на дорозі.

Технічні характеристики:

1600 км на одному заряді

64 км на сонячних батареях на день

розганяється до 96 км за секунди

"Ми віримо, що ефективний транспорт є основою управління природними ресурсами Землі заради майбутніх поколінь. Кожен власник Aptera може зменшити свій вуглецевий слід більш ніж на 6 350 кг CO2 на рік. Ми полегшуємо вам виконувати свою роль", - кажуть у компанії.

Aptera переосмислює способи проектування та виготовлення транспортних засобів. Вона зробила важливий крок вперед із 3D-друком, штучним інтелектом і композитним кузовом, що дозволяє швидко, у великих обсягах і економічно ефективно виготовляти автомобілі.

Так виглядає сонячний електромобіль (фото: Аptera)

Також виробники заявляють, що на розробку моделі їх надихнули винищувачі та гоночні автомобілі. Сонячні електромобілі виготовлені із найміцнішої сталі, тому є максимально безпечними.

"Кожен транспортний засіб може генерувати сонячну енергію, якої вистачить на 64 кілометри безкоштовної щоденної їзди та до 1 600 кілометрів запасу ходу при повній зарядці", - кажуть виробник.