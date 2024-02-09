На аукцион выставили очень редкий раритетный спорткар от украинского дизайна: фото

В США на аукцион выставили редкий Pegaso Z-102 1954 года производства. Раритетные авто оценивают в сумму от 750 до 900 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию аукционного дома Broad arrow auctions.

Что известно о раритетном авто

Дизайн Pegaso Z-102 в 1954 году разработал украинец Яков Савчик. К тому времени эта машина была одной из самых быстрых автомобилей. Некоторые модели могли развивать скорость до 243 км/ч. Также машина характеризовалась очень мощным двигателем V8, который имел от 175 до 360 лошадиных сил.

Испанская компания Pegaso преимущественно выпускала грузовики и автобусы, но среди ее транспортных средств были и спорткары. В общей сложности компания произвела 84 купе и кабриолетов Pegaso Z-102.

Pegaso Z-102 в 1954 году (фото: Broad arrow auctions)

Именно этот спорткар, который выставили на аукцион, один из лишь 18 автомобилей с кузовами от французского ателье Saoutchik. Его основатель - украинец Яков Савчик. Еще в детстве он эмигрировал во Францию, где потом в пригороде Парижа создал собственную кузовную мастерскую.

Савчик разрабатывал смелый в то время авангардный дизайн. В частности, Pegaso Z-102 имеет очень длинный капот, большие фары и изогнутую крышу. Эта модель оборудована 2,8-литровой восьмеркой на 195 лошадиных сил и может развивать скорость до 200 км/ч.

Этот спорткар неоднократно выигрывал награды на ретро-фестивалях. Pegaso Z-102, несмотря на свой 70-летний возраст, находится в прекрасным состоянием. Авто прошло реставрацию. Эксперты называют эту машину одной из наиболее сохранившихся и значимых моделей в истории Pegaso.

Pegaso Z-102 в 1954 году (фото: Broad arrow auctions)