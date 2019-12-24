Україна поінформувала Генсека ООН про запуск поїздів по Кримському мосту

Фото: Юрій Вітренко (twitter.com/UKRinUN)

Україна наголошує, що Крим перебуває під окупацією

Тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко надіслав листа на ім’я Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у якому повідомив ситуацію навколо мосту в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представництва України при ООН.

Зокрема, в листі йдеться про те, що будівництво мосту не змінять статус Криму, який наразі анексований Російською Федерацією.

"Тимчасовий повірений Юрій Вітренко надіслав Генсеку ООН лист, у якому поінформував його про ситуацію навколо мосту в Керченській протоці. Ні поїздки російських посадовців, ні будівництво мосту не можуть змінити статус Криму, який є невід’ємною частиною території України", - йдеться в повідомленні.

Раніше Фінляндія засудила запуск руху поїздів по Кримському мосту через Керченську протоку.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із неузгодженим візитом президента Росії Володимиром Путіним на тимчасово окупований Крим і відкриттям руху по залізничній частині Кримського мосту через Керченську протоку та направило МЗС РФ ноту протесту.

Нагадаємо, 23 грудня Кримський міст оголосили готовим до запуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ.