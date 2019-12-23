Кримський міст оголосили готовим для залізничного сполучення: Путін не захотів сідати в поїзд

Кримський міст (Фото: most.life)

У РФ заявили про закінчення будівництва Кримського моста

Кримський міст оголосили готовим до пуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Перший поїзд повинен приїхати до Севастополя із Санкт-Петербурга, а час у дорозі складе трохи менше двох діб - 43,5 години. Про це пишуть росЗМІ.

Сьогодні, 23 грудня, з нагоди відкриття залізничного руху мостом в Крим прибуває президент РФ Володимир Путін. Очевидно, що він скористається іншим видом транспорту, щоб потрапити на анексований півострів для церемонії. Нагадаємо, що в травні 2018-го Путін за кермом "Камаза" відкривав автомобільний рух Кримським мостом.

24-го планують відправити до Сімферополя потяг з Москви, який буде їхати 33 години.

За словами начальника замовника будівництва Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрата Турсунбекова, Кримський міст може простояти до ста років за умови належного своєчасного обслуговування.

Він оголосив про отримання висновку про відповідність об'єкта технічним регламентам і проектної документації, а також дозволу на введення в експлуатацію залізничної частини транспортного переходу моста.

Турсунбеков вважає це подарунком до Нового року.

Додамо, що до 25 грудня акваторію Кримського моста закрили "у зв'язку з проведенням технологічних робіт". Так, в період з 00:00 21-го по 23:59 24-го не рекомендується вихід суден у море в районі "Керченського мосту".

У Росії оголосили про закінчення будівництва Кримського мосту (Фото: twitter.com/KrimRt)

За кілька днів до цього до залізничних підходів та Керчі Південної (Багерового) російські військові встановили пости і нікого не підпускали до мосту, а за зйомку затримували.

Раніше російський вчений розповів, що запуск залізничного сполучення стане початком "зворотного відліку", бо Кримський міст просто не витримає додаткову вагу вагонів складу.