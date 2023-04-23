Предложила посмотреть за ребенком: в Виннице горе-няня вернула соседям мертвого младенца

В Виннице 33-летняя женщина предложила знакомым соседям взять их маленького ребенка к себе для присмотра, предложив помощь в уходе. После этого гражданка пьянствовала с компанией у себя дома, потом у подруги, и по возвращению домой уронила младенца на улице. Вернувшись в свою квартиру, женщина обнаружила, что 3-месячный мальчик умер.

Об этом передали в пресс-службе Винницкого городского суда Винницкой области.

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Фигурантку отправили под стражу на 60 суток. Ей было объявлено о подозрении в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса (убийство, совершенное по неосторожности).

Санкция предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Детали трагедии

Как говорится в материалах дела, 33-летняя фигурантка, получив от соседей согласие на временный уход за их младенцем и забрав его к себе домой, в тот же вечер распивала алкогольные напитки вместе с сожителем и подругой .

На утро следующего дня подозреваемая с ребеночком и своим гражданским мужем ушла выпивать уже в гости к подруге.

"Возвращаясь домой, подозреваемая вместе с сожителем и малолетним сыном знакомых, находившимся у женщины на руках, находились на остановке общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, в силу которого ее действия по уходу за малолетним ребенком могут повлечь за собой опасные для ее жизни последствия, допустила падение ребенка на землю, не удержав его в руках", - говорится в материале.

Подозреваемая, подняв ребенка, направилась к себе домой, где мальчик в дальнейшем умер, рассказали в суде.

Было начато уголовное производство, и судья принял решение о мере пресечения для подозреваемой. В настоящее время следственные действия продолжаются.