Под Киевом женщина выбросила сына из окна 5 этажа: младенец погиб

В Вишневом Киевской области произошла трагедия: женщина выбросила своего двухмесячного сына с 5 этажа многоэтажке. Мальчик не выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Мать выбросила младенца с 5 этажа. Трагедия случилась в городе Вишневое 21 марта, - рассказал он. По его словам, 2-месячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм ребенок погиб. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия. По данному факту открыт ЕРДР.