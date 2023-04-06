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Жили среди мусора, без еды и страдали от вшей: в Кривом Роге у женщины изъяли троих детей

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Кривой Рог, Четверг 06 апреля 2023 19:21
Жили среди мусора, без еды и страдали от вшей: в Кривом Роге у женщины изъяли троих детей Коллаж РБК-Украина: в Кривом Роге горе-мать растила детей в антисанитарии и голоде
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге женщина с тремя маленькими детьми проживала в полной антисанитарии, и малыши страдали от голода и вшей. У горе-матери работники социальной службы забрали детей, и сейчас они в больнице.

Об этом передали в службе по делам детей исполкома Саксаганского райсовета Кривого Рога на странице в Facebook.

Отмечается, что детей изъяли у матери из-за угрозы их жизни и здоровью. Проверка условий проживания малышей была проведена 4 апреля, и увиденная в квартире женщины картина шокировала правоохранителей.

Как рассказывают соцработники, в доме было грязно, мусор был разбросан повсюду и стояла ужасная вонь.

Оказалось, что в квартире не было продуктов питания и элементарных средств гигиены.

Жили среди мусора, без еды и страдали от вшей: в Кривом Роге у женщины изъяли троих детейЖили среди мусора, без еды и страдали от вшей: в Кривом Роге у женщины изъяли троих детейЖили среди мусора, без еды и страдали от вшей: в Кривом Роге у женщины изъяли троих детей

В доме женщины царила антисанитария (фото: facebook.com/srvk.ua)

Дети были в грязной одежде, у малышей также обнаружили вшей. Кроме того, все трое детей голодали.

В итоге было принято решение отправить малышей в больницу для проведения осмотра. Медики у маленьких пациентов обнаружили педикулез.

Горе-мать теперь ожидает суд. В исполкоме райсовета проинформировали, что дальнейшая судьба детей будет решаться органом опеки и попечительства в судебном порядке.

Жили среди мусора, без еды и страдали от вшей: в Кривом Роге у женщины изъяли троих детейЖили среди мусора, без еды и страдали от вшей: в Кривом Роге у женщины изъяли троих детейЖили среди мусора, без еды и страдали от вшей: в Кривом Роге у женщины изъяли троих детей

Дети жили среди грязи и были голодные (фото: facebook.com/srvk.ua)

Ранее в марте в Киеве сотрудники полиции, представители ювенальной службы и службы по делам детей обнаружили младенца в квартире с мусором и тараканами.

Напомним, недавно в Луцке задержали женщину, которая пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов.

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Кривой Рог діти полиция