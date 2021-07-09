Ще одне місто України ввело обмеження для самокатів: список нових правил
Фото: у Львові ввели правила їзди на самокатах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Львівська міська рада затвердила правила використання на вулицях міста електросамокатів, а також скутерів, сігвеїв, гіробордів, гіроскутерів та моноколіс. Є обмеження по швидкості та віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Дивись.Інфо".
Відтепер їздити на персональному електричному транспорті дозволено тільки тим, хто досягнув 14 років. Дітям 7 до 14 років дозволено їздити на тротуарах, пішохідних доріжках та у парках, скверах, лише у супроводі дорослих.
Водіям електротранспорту заборонено:
- їздити у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
- рухатися дорогами для автомобілів та трамвайними коліями
- рухатися велосипедними та пішохідними доріжками з одностороннім рухом у протилежному напрямку
- перевозити пасажирів
- під час руху триматися за інший транспортний засіб
- під час руху користуватися телефонами.
Окрім цього, заборонено паркувати самокат:
- на пішохідних переходах;
- на пандусах для маломобільних груп населення;
- на зупинках громадського транспорту;
- на велосипедних та пішохідних доріжках, а також на тротуарі, якщо його ширина менша, ніж 1,5 м;
- перед входом/виходом до житлових та нежитлових будівель, споруд;
- перед або поблизу аварійних виходів і зон виїзду пожежної охорони, швидкої допомоги та інших екстрених служб.
Нагадаємо, наприкінці червня правила їзди на самокатах запровадили у Києві.