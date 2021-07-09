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Ще одне місто України ввело обмеження для самокатів: список нових правил

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П'ятниця 09 липня 2021 14:47
Ще одне місто України ввело обмеження для самокатів: список нових правил Фото: у Львові ввели правила їзди на самокатах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Львівська міська рада затвердила правила використання на вулицях міста електросамокатів, а також скутерів, сігвеїв, гіробордів, гіроскутерів та моноколіс. Є обмеження по швидкості та віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Дивись.Інфо".

Відтепер їздити на персональному електричному транспорті дозволено тільки тим, хто досягнув 14 років. Дітям 7 до 14 років дозволено їздити на тротуарах, пішохідних доріжках та у парках, скверах, лише у супроводі дорослих.

Водіям електротранспорту заборонено:

  • їздити у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
  • рухатися дорогами для автомобілів та трамвайними коліями
  • рухатися велосипедними та пішохідними доріжками з одностороннім рухом у протилежному напрямку
  • перевозити пасажирів
  • під час руху триматися за інший транспортний засіб
  • під час руху користуватися телефонами.

Окрім цього, заборонено паркувати самокат:

  • на пішохідних переходах;
  • на пандусах для маломобільних груп населення;
  • на зупинках громадського транспорту;
  • на велосипедних та пішохідних доріжках, а також на тротуарі, якщо його ширина менша, ніж 1,5 м;
  • перед входом/виходом до житлових та нежитлових будівель, споруд;
  • перед або поблизу аварійних виходів і зон виїзду пожежної охорони, швидкої допомоги та інших екстрених служб.

Нагадаємо, наприкінці червня правила їзди на самокатах запровадили у Києві.

Ще одне місто України ввело обмеження для самокатів: список нових правил

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Львів самокат
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