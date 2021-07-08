В Умані п'яна жінка побилася з поліцією через самокат: епічне відео

В Умані Черкаської області жінка влаштувала бійку зі співробітниками поліції через електросамокат. Конфлікт розгорівся біля одного з кафе міста.

Деталі розповіли на сторінці Патрульної поліції Черкаської області в Facebook.

32-річна мешканка Умані, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, виявила самокат на вулиці, біля входу в кафе. Вона вирішила, що самокат нікому не належить і вирішила забрати його собі.

Однак відвідувачі кафе, які приїхали на цьому самокаті, заперечили жінці та спробували повернути собі транспортний засіб. Жінка вчинила бешкет і на адресу хлопців полилася нецензурна лайка.

На місце події викликали патрульну поліцію. Ті спробували залагодити конфлікт мирно, але і їм дісталося від жінки, яка хотіла заволодіти самокатом.

Спочатку вона сильно лаялася з використанням нецензурної лексики та відмовлялася повернути транспортний засіб законним власникам. А потім жінка накинулася на поліцейських з кулаками.

Співробітники правоохоронних органів змушені були заспокоїти п'яну жінку з використанням сльозогінного газу і наручників.

На мешканку Умані склали протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України Про адміністративні порушення. Однак сильно строго жінку карати не будуть, оскільки власники самоката, отримавши свій транспортний засіб, писати заяву про викрадення відмовилися.

В Умані жінка побилася з поліцією через самокат