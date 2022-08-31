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Стало відомо, чи можна проводити святкові лінійки 1 вересня

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Середа 31 серпня 2022 15:57
Стало відомо, чи можна проводити святкові лінійки 1 вересня Фото: у Раді висловилися про "перші дзвоинки" в школах (kiev.klichko.org)
Автор: Володимир Костирін

У школах України немає заборони на проведення святкових лінійок з нагоди "першого дзвоника" в День знань 1 вересня. Такі заходи можуть мати певний елемент національно-патріотичного виховання.

Про це 31 серпня заявив голова комітету Верховної Ради з освіти і науки Сергій Бабак на брифінгу.

За словами народного депутата, в школах під час таких лінійок можуть провести різні заняття з евакуації, по способах реагування на сигнали повітряної тривоги.

При цьому він звертає увагу, що рішення про заходи з нагоди початку нового навчального року приймає кожен заклад освіти самостійно. Що стосується заборони на "перший дзвінок" - то такого немає.

"Подекуди навіть ці заходи першого дзвоника можуть бути правильними, можуть мати певний елемент національно-патріотичного виховання в собі. Це завжди непоганий момент зібрати всіх одночасно разом і, наприклад, провести заняття з евакуації, зі способів реагування на повітряну тривогу", - говорить Бабак.

Нардеп також зазначив, що шкільні лінійки можна провести з користю, і висловив упевненість, що кожен навчальний заклад під час воєнного стану "поставиться до цього відповідально".

"Ми не говоримо зараз про те, щоб щось святкувати 1 вересня. Ми говоримо про те, що наше завдання повернути дітей до навчання. Це пріоритет для нас", - наголошує він.

Нагадаємо, перед цим чиновники КМДА розповіли, що чекає київських школярів у новому навчальному році, про навчання у три зміни та запровадження пріоритетності.

Також раніше ми розповідали, що потрібно купити дитині в школу і скільки це буде коштувати.

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