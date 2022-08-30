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Навчання в три зміни і пріоритетність: що чекає київських школярів з вересня

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 21:11
Навчання в три зміни і пріоритетність: що чекає київських школярів з вересня Фото: у КМДА розповіли про модель навчання в школах Києва (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в деяких школах навчання проходитиме не лише у дві зміни, а й у три. Також в навчальних закладах в моделі навчання буде застосовуватися пріоритетність.

Про це 30 серпня повідомили чиновники Київської міської державної адміністрації на брифінгу, передає LB.ua.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, у столиці зі 178 тисяч школярів навчатися очно хочуть 138 тисяч.

При цьому основним параметром, який обмежує кількість учнів одночасно в установі, є кількість місць у притулках.

Для більшості шкіл це означає, що діти навчатимуться за таким форматом:

  • або в 2-3 зміни,
  • або тиждень через тиждень,
  • або місяць через місяць (місяць через 2 місяці).

При цьому кожна школа самостійно визначатиме формат своєї роботи та розклад.

У КМДА додали, що в цьому навчальному році "перших дзвінків" у звичайному форматі проводити не будуть.

Як звернула увагу директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян, в деяких школах навчання може відбуватися не тільки у 2 зміни, але і в 3. Але щоб дуже пізно навчання в таких випадках не закінчувалася, будуть викладати тільки точні науки.

"Нами було проведено дослідження, з якими предметами дітям було найскладніше справлялися дистанційно (вони самі оцінили себе). Ми маємо показники квітневі і травневі, де діти зазначили, що найскладніше було справлятися з фізикою, математикою, хімією, біологію на відстані від вчителя. Тоді ми можемо побудувати навчання таким чином, що певні предмети будуть відбуватися з учителем", - висловилася вона про третю зміну.

Також Фіданян пояснила, що ще одним різновидом змішаного формату може бути вихід на навчання паралелі класів, що відповідає кількості місць в укриттях.

"А ось у другу половину дня йдуть середні та старші класи, але для того, щоб більше учнів контактували з учителем, вони будуть змінюватися - пів класу перші 2 тижні, пів класу - інші 2 тижні", - говорить чиновник.

Директор Департаменту освіти і науки КМДА також висловилася про впровадження пріоритетності.

"У пріоритеті у нас першокласники, бо це діти, які ніколи не бачили вчителя, і нам вкрай важливо показати вчителя, бо це для неї певний етап звикання і певний стрес. У нас в пріоритеті п'яті класи, які переходять на нову програму "Нова українська школа"", - розповіла вона.

Крім того, додала чиновник, може працювати також така модель навчання: у вересні очно виходять на навчання учні 6-7-8 класів, а в жовтні - 9-10-11 класів

Раніше ми розповідали, що потрібно купити дитині в школу і скільки це буде коштувати.

А також писали, які медогляди повинні пройти учні та вчителі перед 1 вересня.

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