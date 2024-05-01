Заимствование из России или украинская традиция: ели ли наши предки в поминальное воскресенье на гробах

Длительное пребывание Украины под властью России привело к тому, что многие наши традиции исчезли, а нам насадили чужие. Нередко возникают споры относительно того, является ли украинским обычай есть в поминальное воскресенье на гробах.

О том, была ли такая традиция у наших предков, или это заимствование из России, в интервью РБК-Украина рассказала кандидат исторических наук и этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко.

Ели ли украинцы в поминальное воскресение на гробах

"Это очень давняя поминальная традиция. Есть основания полагать, что она была еще до христианства. На поминальное воскресенье люди на могилы несли паски, пасхальные яйца, колбасу, устраивали там общую трапезу и поминали умерших, даже могли выпивать рюмку водки. Это все было связано с чествованием умерших", - говорит этнолог.

При этом он отмечает, что в греко-католической церкви такой традиции не было.

"В некоторых районах Львовской области на могилы несли пасхальные яйца. Это можно считать отголоском древнего обычая угощать умерших. Потому, что как раз верили, что в этот период их души присутствуют на Земле и их нужно угостить, чтобы они были добрыми к живым и способствовали им во всем", - объясняет Кривенко.

Этнографические данные также свидетельствуют, что на Полесье даже делали специальные скамейки для трапезы на кладбище. Также когда-то даже на могилах могли расстилать скатерть и оттуда угощались.

"Последние годы священники против этой традиции, хотя все зависит от региона", - говорит ученая.

Она добавляет, что сейчас некоторые выступают против такой традиции, поскольку продукты на гробах могут приманивать бродячих собак, которые потом разносят это по всему кладбищу.

Кривенко также рассказала, что в древности в некоторых регионах на могилы клали именно ту паску, которую выпекали первой и освящали. Иногда предки, идя на кладбище, раздавали паски бедным. В народе верили, тогда молитва за умерших родственников будет действенной и ее точно услышит Господь.