Запеченный поросенок, калачи и мак. Какой была традиционная пасхальная корзина 100 лет назад

Украинские пасхальные традиции имеют тысячелетнюю историю. Но за многие столетия они частично трансформировались, в частности изменилось и содержимое праздничной корзины.

О том, что в древности освящали на Пасху, в интервью РБК-Украина рассказала кандидат исторических наук и этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко.

Чем отличалось содержимое пасхальной корзины

"Содержимое не сильно отличается, но не всегда паску святили в корзине - это более новый обычай. Раньше могли нести паску в ночвах (корыто - выдолбленные из цельного отрезка древесины - Ред.) , или же в сеялке - это такая корзина, из которой потом на поле сеяли зерно. Иногда паска была такой большой, что приходилось разбирать отверстие в печи, чтобы ее вытащить", - говорит этнолог.

На Пасху освящали писанки и крашанки. Яйца – основное блюдо, с которого начинали трапезу, поскольку это символ миротворения, начала жизни, возрождения и воскресения.

"Также несли мясные блюда - колбасы, ветчину, сало. Еще освящали запеченного поросенка и хрен. Кстати, сало потом хранили и могли им смазывать косу или нож, чтобы он был острый и хорошо работал. Соль освящали. Ее хранили и когда подозревали, что нечистая сила в дом рвется, то ею осыпали дом, или даже могилу осыпали или брали соль с собой в дорогу. Она была очень сильным оберегом", - говорит Кривенко.

Остатки пасхальных блюд нельзя было выбрасывать - их либо сжигали, либо закапывали в огороде. Верили, что закопанные кости поросенка отвратят бурю, град и все лучше будет расти на этом поле.

"Иногда на Пасху освящали мак, который потом тоже использовали, как оберег от нечистой силы. Им осыпали вокруг конюшню и корову. Говорили образно к ведьме: "Тогда к моей корове подступишь, как этот мак пособираешь", - говорит этнолог.

Освящение пасхи в Карпатах в нач. ХХ ст. (фото: facebook "Сила рода")

На Пасху выпекали не только паску

На Пасху, кроме паски, могла быть и другая выпечка - творожные бабки, калачи или мазурки. Последние делали на Волыни - это такие три булочки, вместе сплетенные.

"Бабку и паску отличали. Паска пеклась из пресного теста - она не была сдобной, к ней не давали яиц, дрожжей, сахара. Она выглядела когда-то как обычный кругленький хлеб. А бабка - это уже сдобная, румяная, потому что много яиц, сахара, могли мед давать, изюм", - объясняет Кривенко.

В народной традиции бабку и паску связывают с умершими предками. На Бойковщине, когда паску вытаскивали из печи, то поливали водой и из нее шел пар. Говорили, что души умерших предков ею питаются.

"Иногда брали бабку, которую первой пекли, освящали в церкви и именно ее клали на могилы родственников на провода. Это было угощение для умерших", - говорит ученая.

Также в древности пасок выпекали очень много, их несли как гостинец, когда шли в гости. Также ее раздавали бедным, когда шли на кладбище. Люди верили, что так молитву о душах умерших родственников точно услышит Господь.