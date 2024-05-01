Запозичення з Росії чи українська традиція: чи їли наші предки у провідну неділю на гробах

Тривале перебування України під владою Росії призвело до того, що багато наших традицій зникло, натомість нам насадили чужі. Нерідко виникають суперечки щодо того, чи українською є звичай їсти у поминальну неділю на гробах.

Про те, чи була така традиція у наших предків, чи це запозичення з Росії, в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидатка історичних наук та етнологиня Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко.

Чи їли українці у поминальну неділю на гробах

"Це дуже давня поминальна традиція. Є підстави вважати, що вона була ще до християнства. На провідну неділю люди на могили несли паски, крашанки, ковбасу, влаштовували там спільну гостину і поминали померлих, навіть могли випивати чарку горілки. Це все було пов'язано із вшануванням померлих", - каже етнологиня.

При цьому вона зазначає, що у греко-католицькій церкві такої традиції не було.

"У деяких районах Львівщини на могили несли крашанки. Це можна вважати відгомоном давнього звичаю частувати померлих. Бо якраз вірили, що у цей період їхні душі присутні на Землі і їх треба пригостити, щоб вони були добрими до живих і сприяли їм у всьому", - пояснює Кривенко.

Етнографічні дані також свідчать, що на Поліссі навіть робили спеціальні лавки для трапези на кладовищі. Також колись навіть на могилах могли розстилати скатертину і звідти пригощались.

"Останні роками священники проти цієї традиції, хоча все залежить від регіону", - говорить науковиця.

Вона додає, що зараз дехто виступає проти такої традиції, оскільки продукти на гробах можуть приманювати бродячих собак, які потім розносять це по всьому цвинтарі.

Кривенко також розповіла, що в давнину у деяких регіонах на могили клали саме ту паску, яку випікали першою й освячували. Іноді предки, йдучи на цвинтар, роздавали паски бідним. У народі вірили, тоді молитва за померлих родичів буде дієвою і її точно почує Господь.