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Росіяни обстріляли автобус з переселенцями в Запорізькій області, - ЗМІ

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Запорізька область, Понеділок 08 серпня 2022 18:33
Росіяни обстріляли автобус з переселенцями в Запорізькій області, - ЗМІ Ілюстративне фото: росіяни обстріляли автобус з переселенцями у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Запорізькій області автобус з переселенцями потрапив під артилерійський обстріл російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА-Мелітополь".

За інформацією видання, українці їхали на автобусі з тимчасово окупованого Мелітополя в бік підконтрольної Києву території. Біля села Кам'янське Запорізької області, яке знаходиться в "сірій зоні", авто потрапило під ворожий обстріл.

У "РІА-Мелітополь" додають, що один зі снарядів влучив в землю поруч з автобусом. Від ударної хвилі у транспорту вилетіли шибки з одного боку і вибило задні двері. При цьому ніхто з пасажирів не постраждав.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що Україна просить Росію організувати "зелений коридор" для евакуації людей з окупованої території Запорізької області.

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евакуація Запорожская область Війна Росії проти України
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