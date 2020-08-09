Скандал в запорізькому дитсадку: вихователь публічно принизила дитину і не пустила в туалет

У Запоріжжі вихователь дитсадка публічно принизила дитину (фото: mon.gov.ua)

У Запоріжжі розгорається скандал в дитсадку через приниження хлопчика

У Запоріжжі стався гучний скандал в дитячому садку №164 "Золотий ключик". Річ у тім, що після прогулянки вихователька не дозволила 6-річному хлопчику піти в туалет. Через це у дитини стався конфуз, а діти почали сміялися над ним. При цьому педагоги не припинили знущання.

Мама хлопчика дізналася про цей інцидент тільки на другий день після того, як їй зателефонувала інша мама дитини і розповіла про це, повідомляє OBOZREVATEL.

"Син попросився у виховательки в туалет на майданчику, але та не пустила, тоді йому довелося побігти в кущі і все зробити", - зазначила жінка.

Вона згадала, що в той день, коли вона прийшла за сином у дитсадок, його не було на майданчику. Потім вихователь привела його і сказала, що дитина зробила "свої справи" в штани. Жінка дуже здивувалася цьому, адже хлопчик уже дорослий, і він давно вже такого не робив.

Коли прийшли додому жінка помітила, що у сина брудну білизну. Вона його переодягнула, а вночі він вперше за довгий час напісяв в ліжко.

На третій день жінка повела сина в садок і на вході стояла психолог, яка заміняла завідувача. Коли вона зайшла на майданчик, щоб подивитися, де все сталося, то діти стали їй кричати: "Ви йдете туди, де він накакав!".

Вона повернулася до психолога і запитала її, чи знає вона про цю ситуацію. Лікар сказала, що розбереться з цим. Вдома дитина не хотіла нічого розповідати, хлопчик тільки говорив, що над ним всі сміються.

З ним поговорив батько і з'ясував, що він уже кілька днів перебуває в стресовому стані через цей інцидент. Ніхто в саду не спромігся прибрати, і кожен раз на майданчику діти згадували про це.

Батьки вирішили перевести хлопчика в інший дитсадок і дитина була дуже радий цьому.

Після того, як про цю історію вийшла публікація в місцевому виданні, завідувачка вимагала, щоб статтю видалили. А психолог пригрозила мамі хлопчика, вона сказала, що зателефонувала в ювенальну службу поліції.

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