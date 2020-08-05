Під Запоріжжям мати подкопала в'язницю, щоб звільнити сина: тюремники сміялися тиждень

Під Запоріжжям мати вирила підкоп під в'язницею (колаж: РБК-Україна)

Під Запоріжжям жінка тиждень рив підкоп, щоб випустити сина, засудженого за вбивство

Жінка вирила підкоп під в'язницею глибиною три метри і довжиною в десять, щоб звільнити свого 32-річного сина. І це не сюжет з голлівудського екшна, а епізод з життя Вільнянської установи для виконання покарань у Запорізькій області.

Сина визволительки засудили до довічного ув'язнення за вбивство з особливою жорстокістю, розбій, викрадення авто та незаконне поводження зі зброєю.

За роботою матері ув'язненого співробітники зони спостерігали протягом тижня. Навіть встановили камери, щоб були потім докази. Для підкопу жінка використовувала дві лопати з короткою ручкою, сокиру, молоток-кирку, "майстерок" (кельму), пакети для сміття і навіть рулетку.

Мати ув'язненого все ще на свободі, але їй загрожує до восьми років позбавлення волі за замах на вчинення втечі з місць позбавлення волі.

Тюремники не хочуть розголошувати систему охорони установи, але кажуть, що жодних шансів у неї не було. Але якби жінка вирила яму всього метр завглибшки, їй навряд чи могли пред'явити. Втім, її ніхто так і не зупинив...

Під Запоріжжям мати відчайдушно намагалася звільнити сина (відео: ТСН)

І попри запевнення управління зони, що втекти нереально, такі випадки бувають. Так, менш як рік тому з Житомирської області з колонії втекли двоє засуджених. Але найчастіше втікачів ловлять. Як, приміром, відбулося у Львівській області, де при затриманні таких постраждав поліцейський.