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Під Запоріжжям у дитсадку розгорівся скандал: вихователь вдарила дитину

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Мелітополь, Вівторок 15 червня 2021 09:32
Під Запоріжжям у дитсадку розгорівся скандал: вихователь вдарила дитину У дитсадку Запоріжжя вихователь била дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У дитячому садку Мелітополя розгорівся скандал. ТАТО одного з вихованців дитячого закладу повідомив, що його син поскаржився на насильство вихователя. Дитина розповіла, що педагог вдарила його по губах на прогулянці.

Про це повідомляє видання РИА-Мелітополь.

Батько хлопчика розповів, що дитина відразу не зізнавався в чому справа, але вранці відмовлявся йти в сад.

Зрештою батьки з'ясували, що сталося. Хлопчик розповів, що вихователь його вдарила. Інцидент стався 11 червня.

Батьки відразу подзвонили вихователю і запитали, чому він собі таке дозволяє.

Відповідь педагога шокувала. Виявляється, дитина лихословив на майданчику, після чого вона вдарила його по губах. Співробітник дитсадка вважає, що все зробила правильно.

Журналісти направили офіційний запит в управління освіти. Потім батько знову вийшов на зв'язок з виданням і повідомив, що адміністрація дитсадка вибачилася перед батьками і почала службове розслідування.

Як ми повідомляли раніше, в дитячих садках і школах Херсона провели перевірку і виявили кричущі порушення. У кухнях і їдальнях панує моторошна антисанітарія.

Також ми писали, що в Запоріжжі в дошкільному закладі №90 через батьківських внесків стався скандал. А все через те, що одна з мам відмовилася здавати 1000 гривень на ремонт.

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