Справжнє пекло: в Маріуполі на "Азовсталі" сталася велика НП (відео)

На заводі "Азовсталь" прогорів міксер та розтоплений чавун вилився в цех
На меткомбінаті "Азовсталь" у Маріуполі сталася пожежа - на новому міксері конвертерного цеху вилилося 2 тисячі тонн розтопленого чавуну. НП сталася ще 12 липня, і не дивлячись на ймовірність серйозної небезпеки для навколишнього середовища в результаті інциденту не отримала широкого розголосу. Відео гасіння вогню зняли очевидці, після чого ролик 14 липня був опублікований в мережі.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Рідкий чавун вилився з міксера на технологічний майданчик під час денної зміни, повідомляє місцеве видання mrpl.city.
Відразу після виникнення пожежі на завод викликали рятувальників і пожежників ДСНС. Також гасити полум'я активно допомагали співробітники компанії.
Пожежа на заводі "Азовсталь" в Маріуполі (Фото: скріншот)
"А ви кажете Чорнобиль!... Маленькі мурахи в палаючому металі, це люди, які закидали вогнетривами потоки чавуну", - підписав кадри маріупольський політик Максим Бородін.
Пожежа на заводі "Азовсталь" у Маріуполі (Відео: facebook.com/maximborodinvybor)
Після ліквідації пожежі та наслідків інциденту на заводі запевнили, що прогар міксера не завдасть шкоди навколишньому середовищу.
З'ясуванням ситуації і причини НП займається комісія меткомбінату.
Користувачі мережі активно коментують пожежу на заводі. Юрист Клим Братковський на своїй сторінці у Facebook дивується, чому про інцидент кажуть так мало, що він навіть міг пройти непоміченим.
"Володимир Зеленський, головне промовчати. Якби не відео, ми б і не дізналися про аварію", - написав він.
Скрін: facebook.com/klimetin
Також в інтернеті відзначають високу небезпеку роботи на подібних заводах при маленькій зарплаті, називають металіргів справжніми героями.
Скрін коментарів
Як повідомлялося, близько місяця тому на меткомбінаті "Азовсталь" у рамках модернізації доменного виробництва на капітальний ремонт зупинена доменна піч №6.
Нагадаємо, навесні 2018 року в Маріуполі на четвертому доменної печі металургійного комбінату "Азовсталь" в результаті отруєння газом загинули 2 людини.