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Шахрай видурив у пенсіонерки 40 тисяч доларів: схема зухвалої афери

Субота 29 серпня 2020 12:28
Шахрай видурив у пенсіонерки 40 тисяч доларів: схема зухвалої афери
Шахрай видурив у пенсіонерки 40 тисяч доларів (фото: РБК-Україна)
Автор: Дарья Русина

Хитрі аферисти продовжують вигадувати різні хитрощі, щоб довірливі українці віддавали їм свої заощадження. Так пенсіонерку з Києва обдурили на значну суму грошей.

Шахрай обікрав 82-х річну матір жінки, яка й звернулася в столичну поліцію, щоб відновити справедливість. Про неприємний випадок повідомили у прес-службі поліції.

"Вночі до пенсіонерки зателефонував невідомий та розповів про те, що її дочка нібито винна в скоєнні ДТП, і, щоб уникнути відповідальності, потрібні гроші", - йдеться в повідомленні.

Після цього зловмисник двічі приходив до жінки за грошима. Жінка була вкрай перелякана і без роздумів віддала шахраєві близько 15 600 доларів, які той вимагав.

На цьому історія повинна була закінчитися, але пізніше чоловік знову повернувся та заявив жінці, що потерпілий, якого нібито збила її дочка, помер в лікарні і потрібно ще 24 400 доларів в якості компенсації.

Поліція визначила по відео з камер спостереження особу чоловіка. Ним виявився раніше не судимий киянин, 1996 року народження. У прокуратурі зловмиснику повідомили про підозру в шахрайстві. Зараз аферисту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Дружківці високопоставлений чиновник намагався обікрасти няню.

Ми писали, що в аптеках Києва шахраї нахабно обкрадають людей.

А також про те, що розкрита нова схема аферистів, які прикриваються ПриватБанком.

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