Вартість Apple перевищила 1 трлн доларів після випуску iPhone 11

Фото: Apple презентує новий iPhone (flickr.com/Andy)

Акції компанії виросли на 3,18%

Капіталізація компанії Apple після презентації iPhone 11 перевищила 1 трильйон доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані американської електронної біржі NASDAQ.

Згідно з даними, на момент закриття торгів ввечері 11 вересня акції компанії виросли на 3,18%. Тепер вартість акції дорівнює 223,6 дол за одиницю.

У цілому вартість компанії Apple через добу після презентації iPhone 11 оцінюється в 1 трлн 10 млрд 443 млн доларів.

Зазначимо, раніше вартість компанії Apple перевищувала 1 трлн дол восени 2018 року, після чого акції впали в ціні. Останнім часом капіталізація компанії була в межах 950 млрд дол.

Нагадаємо, 10 вересня Apple представила три нові моделі iPhone 11. Найбільш доступною стане вартість iPhone 11 на 64 Гб, більш дорогі моделі - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Вартість смартфона стартує від 699 дол. Найдорожча модель iPhone 11 Pro Max повній комплектації коштує 1449 дол.

Також РБК-Україна повідомляло, що восени 2018 року вартість компанії Amazon перевищила 1 трлн доларів. Компанія стала другою в США, кому вдалося перевищити позначку в трлн дол.