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Українські лікарі врятували дівчинку, яка вдихнула цвях (фото)

Львів, Субота 21 листопада 2020 12:28
Українські лікарі врятували дівчинку, яка вдихнула цвях (фото)
Українські лікарі врятували дівчинку, яка вдихнула цвях (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі провели ювелірну хірургічну операцію дівчинці із цвяхом в дихальних шляхах

Лікарі у Львові провели унікальну і дуже складну операцію з вилучення цвяха з дихальних шляхів маленької дівчинки. 11-річна дитина вдихнув канцелярський цвях, який застряг в бронхах.

Дівчинку з Жидачівського району терміново прооперували вночі 21 листопада у Львівській обласній лікарні Охматдит, пише zaxid.net.

Головлікар Олександра Бурда каже, що цвях потрапив в бронхи дівчинки в результаті дурного жарту. Компанія дівчаток пустувала, поки одна з них не вдихнула цвях, який був чомусь у роті.

Дитина почала кашляти, після чого її терміново відвезли в Ходорівську міську лікарню, а звідти вже по "швидкій" в Охматдит.

Рентген показав, що у дитини в бронхах чужорідне тіло, після чого хірург Олександр Колодій провів термінову операцію.

Українські лікарі врятували дівчинку, яка вдихнула цвях (фото)

Хірурги провели ювелірну операцію дівчинці зі Львова (фото: zaxid.net)

Втручання було дуже складним, адже діаметр трахеї дитини всього 8 мм і працювати там щипцями непросто. Завжди є високий ризик профузної кровотечі, що може призвести до смерті дитини. На щастя, цвях вдалося вийняти без ускладнень.

"Ми зробили рігідну трахеобронхоскопію під наркозом. Спеціальними ендоскопічними інструментами - щипцями під оптичним контролем - з правого проміжного бронха дитини ми отримали канцелярський цвях з пластмасовою частиною і гострим вістрям. Це було непросто, адже пластмасова частина цвяха повністю перекрила бронх так, що нижня частка правої легені майже не функціонувала", - говорить хірург.

Раніше ми писали, що у Львові лікарі видалили жінці величезну кісту, яка виросла з личинки.

Також повідомлялося, що в Одесі лікар поставила дитині помилковий діагноз, а лікування ледь не зробило хлопчика калікою на все життя.

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