У Києві "копи" врятували жінку від страшної смерті (відео)

У Києві "копи" врятували жінку (колаж: РБК-Україна)

У Києві жінка наважилася на страшний крок, але поліцейські їй завадили

У Києві поліцейським вдалося врятувати жінку, яка вирішила покінчити життя самогубством.

Трагедія ледь не сталася в багатоповерхівці на "Осокорках" (Дарницький район). Жінка перелізла через перила балкона і мала намір стрибнути. Це побачили люди і зателефонували на лінію "102".

На кадрах видно, що жінка деякий час стоїть на якийсь опорі зовні балкона, але потім туди вибігає співробітник поліції і тримає її. Потім до нього приєднується інший "коп".

"Увага! Відео 18+. Тільки що на Вишняківській жінка намагалася покінчити з життям. На щастя, поліцейські встигли вчасно і зняли її з висоти", - підписані кадри.

Увага! Відео 18+ Щойно на Вишняківській жінка намагалася покінчити з життям. На щастя, копальні встигли вчасно і зняли її з висоти Posted by Київ Оперативний on Sunday, October 25, 2020

У Києві поліцейські врятували жінку (відео: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі українці обурюються, що потенційна самогубиця насправді розігрувала спектакль, щоб привернути до себе увагу:

"Так не стрибають. Якщо людина вирішила - секунда і все закінчено. Так просо увагу до себе привертають.

Якщо б хотіла стрибати, стрибнула б. А то так... 95-й квартал.

Спектакль. Ті, хто дійсно хоче - роблять все так, щоб ніхто не завадив. Тихо вішаються в лісі, наприклад".

До речі, не так давно поліцейський йшов з роботи в Києві і врятував від нападу неадеквата кількох жінок.

Раніше ми писали також, що у Києві сталося жахливе самогубство. 29-річна жінка вистрибнула з вікна зі своєю шестирічною дочкою. Обидві загинули на місці, а в квартирі жахлива антисанітарія.

Також повідомлялося, що у центрі Києві повісився 21-річний нацгвардієць.