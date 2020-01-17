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У всіх на очах: у Запоріжжі неадекват в кафе жорстоко побив відвідувачку

STYLERПодії    17.01.2020 - 18:54
У всіх на очах: у Запоріжжі неадекват в кафе жорстоко побив відвідувачку
У Запоріжжі неадекват побив дівчину в кафе (колаж РБК-Україна)

У мережі оголосили "полювання" на чоловіка, який накинувся на дівчину в кафе

У Запоріжжі чоловік у кафе жорстоко побив дівчину, яка сиділа за сусіднім столиком. Неадекват з розмаху вдарив її по обличчю кулаком, після чого просто рушив на вихід із закладу. Момент був зафіксований камерою спостереження, після чого відео потрапило в мережу.

Інцидент стався у кафе "Добра кава" на вулиці Гудименка.

Після події в місцевих пабліках просять впізнати зловмисника на кадрах і допомогти його знайти.

Як видно на ролику, він сидів разом із жінкою, потім пара одяглася і вже зібралася йти, проте замість цього чоловік взяв зі столу серветку і кинув у відвідувачку за сусіднім столиком. Та кинула клаптик паперу назад, після чого неадекват із розмаху вдарив дівчину по голові.

Потерпіла впала на сидіння, і на її захист кинулася подруга, з якою вона розмовляла мить тому.

Все сталося інших відвідувачів на очах, у тому числі й чоловіків поруч, і ніхто не спробував затримати кривдника.

Відео нападу можна подивитися за цим посиланням.

У всіх на очах: у Запоріжжі неадекват в кафе жорстоко побив відвідувачку

У Запоріжжі неадекват побив дівчину в кафе (Фото: скріншот)

Користувачі мережі шоковані інцидентом в кафе і ще - реакцією інших людей на подію. Звучать доволі грубі висловлювання на адресу як самого неадеквата, так і інших чоловіків, які спостерігали за побиттям і ніяк не втрутилися.

  • Я звичайно в шоці, з типів які там сиділи, ганьба.
  • Мр*зь!
  • П*ц якийсь, як так можна взагалі;
  • Питання. Він що д*біл? Сам кинув у неї серветку, а потім ще і вдарив;
  • І всі як завжди сидять;
  • А його баба що, теж в темі? Заохочує вчинки свого д*біла;
  • Ну як так? Страшно, що серед нас ходять неадекватні люди!
  • Фуууу...пів кафешки чоловіків і всі просто сидять. Хоча ні... чоловіками їх не назвеш.....
  • А чоловіки як сиділи, так і залишилися на місцях... Там де не треба - вони герої, а тут - в штанці наклали;
  • Так можна голову розбити. Бажаю йому відповідь. Сподіваюся його впізнають...

У всіх на очах: у Запоріжжі неадекват в кафе жорстоко побив відвідувачку

У Запоріжжі неадекват побив дівчину в кафе (Скрін коментарів: instagram.com/its_zp)

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