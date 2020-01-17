У всіх на очах: у Запоріжжі неадекват в кафе жорстоко побив відвідувачку

У мережі оголосили "полювання" на чоловіка, який накинувся на дівчину в кафе
У Запоріжжі чоловік у кафе жорстоко побив дівчину, яка сиділа за сусіднім столиком. Неадекват з розмаху вдарив її по обличчю кулаком, після чого просто рушив на вихід із закладу. Момент був зафіксований камерою спостереження, після чого відео потрапило в мережу.
Інцидент стався у кафе "Добра кава" на вулиці Гудименка.
Після події в місцевих пабліках просять впізнати зловмисника на кадрах і допомогти його знайти.
Як видно на ролику, він сидів разом із жінкою, потім пара одяглася і вже зібралася йти, проте замість цього чоловік взяв зі столу серветку і кинув у відвідувачку за сусіднім столиком. Та кинула клаптик паперу назад, після чого неадекват із розмаху вдарив дівчину по голові.
Потерпіла впала на сидіння, і на її захист кинулася подруга, з якою вона розмовляла мить тому.
Все сталося інших відвідувачів на очах, у тому числі й чоловіків поруч, і ніхто не спробував затримати кривдника.
Відео нападу можна подивитися за цим посиланням.
У Запоріжжі неадекват побив дівчину в кафе (Фото: скріншот)
Користувачі мережі шоковані інцидентом в кафе і ще - реакцією інших людей на подію. Звучать доволі грубі висловлювання на адресу як самого неадеквата, так і інших чоловіків, які спостерігали за побиттям і ніяк не втрутилися.
У Запоріжжі неадекват побив дівчину в кафе (Скрін коментарів: instagram.com/its_zp)