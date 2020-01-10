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В Одесі чоловік відкрив стрілянину по дітях: всі деталі НП і відео

STYLERПодії    10.01.2020 - 18:28
В Одесі чоловік відкрив стрілянину по дітях: всі деталі НП і відео
В Одесі чоловік стріляв по дітях (колаж: РБК-Україна)

В Одесі чоловік стріляв по дітях у дворі багатоквартирного будинку

В Одесі 51-річний чоловік відкрив стрілянину по дітях з вікна багатоповерхівки. НП сталася в Малиновському районі по вулиці Скворцова. У місцевій поліції повідомляють, що на місце оперативно виїхав спецпідрозділ, який і затримав неадеквата.

При цьому, за словами очевидців, чоловік кричав, що поліція здійснює незаконні дії і зараз приїдуть свідки і все зафіксують. Також повідомляється, що чоловік перебував в неадекватному стані - чи то в наркотичному, чи то в алкогольному сп'янінні.

Пізніше з'ясувалося, що чоловіка розлютило те, що діти голосно шуміли у дворі. Тоді він вирішив їх перелякати, пострілявши з другого поверху. На щастя, стрілок виявився не дуже влучним, ніхто не постраждав.

Правопорушник зачинився у квартирі і слідчо-оперативній групі двері відчиняти відмовлявся. Але побачивши бійців батальйону поліції особливого призначення, впустив правоохоронців.

Стрілку інкримінують ст. 296 КК України (Хуліганство), правоохоронці займаються встановленням всіх обставин того, що сталося.

В Одесі чоловік стріляв по дітях (відео: YouTube)

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