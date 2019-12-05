ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві неадекват нападає на жінок серед білого дня: що про нього відомо (відео)

STYLERЖиття    05.12.2019 - 08:23
У Києві неадекват нападає на жінок серед білого дня: що про нього відомо (відео)
У Києві божевільний нападає на жінок (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Поліція не може затримати психічно хворого чоловіка

У Києві психічно хворий чоловік нападає на жінок на масиві Русанівка серед білого дня та б'є їх. У поліції розповіли, що затримати агресивну людину не можуть, але слідчі дії тривають. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Скільки всього сталося випадків нападів правоохоронці не називають.

Як з'ясувалося, 37-річний житель столиці понад 20 років перебуває на обліку у психдиспансері. За словами його матері, лікарі поставили синові помилковий діагноз і призначили відповідно помилкове лікування.

Другий її син - старший - також має проблеми з психікою, і хвороба у обох тільки прогресує.

"Бувають же такі ситуації, що вискочить - і все. Чолов'язі 38 років у грудні буде - не втримаю!" - зізнається жінка.

Згідно з висновками психіатричної експертизи, чоловік не усвідомлює своїх дій.

У Києві божевільний нападає на жінок на Русанокве (Фото: скріншот)

Як розповіла одна з потерпілих, зловмисник напав на неї на Русанівці вдень і вдарив кулаком в спину. Дії неадеквата помітив випадковий перехожий, який кинувся жінці на допомогу, але той встиг втекти. Після того, як Людмила звернулася в поліцію із заявою, в соціальних мережах вона прочитала про десятки схожих випадків в цьому житловому масиві за останні півроку.

У деяких випадках постраждалі рятувалися втечею, в інших - за них заступалися випадкові очевидці. Жінки кажуть, що зловмисник на ім'я Андрій міг їх просто вбити, якщо б ніхто не заступився.

За словами психіатра Олексія Шевцова, за законом психічно хвору людину в Україні можуть затримати лише в разі її згоди, однак проблема в тому, що жоден хворий на шизофренію не погодиться з тим, що він має проблеми і небезпечний для себе або оточуючих. Якщо пацієнт не хоче медичної допомоги, але люди вважають протилежне, то тоді питання вирішується через суд.

Поліцейські вже затримували цю людину, але суд відпустив її під особисте зобов'язання. Якщо правоохоронці доведуть провину агресивного чоловіка, йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Відео: У Києві божевільний нападає на жінок на Русанокве

Масова бійка у Києві: з'явилися нові деталі розгрому піцерії (фото) Підняли по тривозі всю поліцію: під Києвом знайшли зниклого капелана (фото)
Новини України Київпсихиатриянеадекватный человек
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся