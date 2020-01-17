У всех на глазах: в Запорожье неадекват в кафе жестоко избил посетительницу

В Запорожье неадекват избил девушку в кафе (коллаж РБК-Украина)

В сети объявили "охоту" на мужчину, который набросился на девушку в кафе

В Запорожье мужчина в кафе жестоко избил девушку, которая сидела за соседним столиком. Неадекват наотмашь ударил ее по лицу кулаком, после чего просто отправился на выход из заведения. Момент был зафиксирован камерой наблюдения, после чего видео попало в сеть.

Инцидент произошел в кафе "Добра кава" на улице Гудыменко.

После происшествия в местных пабликах просят опознать злоумышленника на кадрах и помочь его найти.

Как видно на ролике, он сидел вместе с женщиной, потом пара оделась и уже собралась уходить, однако вместо этого мужчина взял со столика салфетку и бросил в посетительницу за соседним столиком. Та бросила клочок бумаги обратно, после чего неадекват с размаху ударил девушку по голове.

Потерпевшая упала на сиденье, и на ее защиту бросилась подруга, с которой она беседовала мгновение назад.

Все произошло у других посетителей на глазах, в том числе и мужчин рядом, и никто не попытался задержать обидчика.

Видео нападения можно посмотреть по этой ссылке.

В Запорожье неадекват избил девушку в кафе (Фото: скриншот)

Пользователи сети шокированы инцидентом в кафе и еще - реакцией других людей на произошедшее. Звучат очень грубые высказывания как в адрес самого неадеквата, так и других мужчин, которые наблюдали за избиением и никак не вмешались.

Я конечно в шоке, с типов которые там сидели, позор.

Мр*зь!

П*ц какой-то, как так можно вообще;

Вопрос. Он что д*бил? Сам кинул в нее салфетку, а потом еще и ударил;

И все как всегда сидят;

А его баба что, тоже в теме? Поощряет поступки своего д*била;

Ну как так? Страшно, что среди нас ходят неадекватные люди!

Фуууу...пол кафешки мужиков и все просто сидят. Хотя нет... мужиками их не назовешь.....

А мужики как сидели, так и остались на местах... Там где не надо - они герои, а тут - в штанишки наложили;

Так можно и голову было разбить. Желаю ему ответку. Надеюсь его опознают...

В Запорожье неадекват избил девушку в кафе (Скрин комментариев: instagram.com/its_zp)