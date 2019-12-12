В Житомирі жінку з немовлям жорстоко побили у всіх на очах: ніхто не заступився

В Житомирі побили жінку з дитиною на руках (колаж: РБК-Україна)

Побиття жінки з дитиною викликало резонанс у Житомирі і у всій Україні

У Житомирі молодик напав на жінку з маленькою дитиною на руках і жорстоко побив. Побиття зафіксували вуличні відеокамери, саме завдяки запису неадеквата вдалося дуже швидко впізнати. Ним виявився місцевий хлопець, якого добре знають в мікрорайоні. Про це повідомляється у сюжеті "Надзвичайних новин".

Чоловік просто проходив повз 40-річну жінку, яка з дитиною була на спортивному майданчику. Спочатку він штовхнув її, а потім став бити руками і ногами.

За словами знайомої жінки, вона отримала досить серйозні побиття. У неї зламаний ніс, побите обличчя, струс мозку. Але найсильніше жінка злякалася за однорічного малюка, який був у неї на руках, а поруч з коляскою був старший син. Відео нападу можна побачити тут.

На щастя, малюк не постраждав. Подейкують, що жінку побити через зауваження. Обурливим є й той факт, що за неї ніхто не заступився.

Чоловік, що на жінку з дитиною, живе в сусідньому будинку, йому 32 роки. Про Сергія кажуть, що він психічно хворий, але не конфліктний. Сусіди кажуть, що він ніколи не був агресивним. Наразі ж мешканці мікрорайону бояться виходити на вулицю.

Журналісти прийшли до Сергія додому. Він каже, що такого з ним ніколи не було. Мама хлопця стверджує, що він знаходиться на постійному лікуванні.

Неадеквата затримали, опитали і відпустили додому. Про те, що з ним буде далі, будуть виходити з результатів психіатричної експертизи. Цілком можливо, що його відправлять на примусове лікування.